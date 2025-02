AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.04/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Henrique Macedo Fundhas O Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) divulgou os horários, locais e endereços do Vestibulinho que acontece no próximo domingo (26), a partir das 14h. A prova terá duração de três horas. Cerca de 800 candidatos inscritos deverão comparecer ao local da prova com uma hora de antecedência. Os portões […]