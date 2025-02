Athlon busca tricampeonato do Grand Slam de Goalball no Canadá

Nei José Sant’Anna





O time de Goalball do Instituto Athlon de São José dos Campos embarca na próxima quarta-feira (5), rumo a mais uma missão internacional. Desta vez, os comandados do técnico Renê Quintas, vencedores da competição em 2023 e 2024, vão em busca da conquista do tricampeonato do Grand Slam Interclubes, no Canadá.

O Grand Slam Interclubes de Goalball acontecerá de 7 a 9 de março na cidade de Vancouver e o Instituto Athlon será o único representante brasileiro na competição, uma das mais importantes do mundo. O torneio contará com a participação de 10 times masculinos divididos em 2 grupos.

O time joseense estreia contra o time de Quebec, na (7), às 16h local (21h de Brasília).

Em maio de 2025, graças à conquista do título neste mesmo Grand Slam do Canadá em 2024, a equipe joseense disputará o Mundial de Clubes da Modalidade, em Espoo, na Finlândia.

Os clubes participantes são: Instituto Athlon, British Columbia, Califórnia Crown, Manticores, Quebec, Nova Scotia, New Jersey Thunder, Puerto Rico, Seattle King Cobras e Northwest Avalanche

Na Espanha

O atleta do Instituto Athlon, André Silva, participa do torneio Spanish Para Badminton International 2025, que ocorrerá de 4 a 9 de março na cidade de Vitória-Gasteiz, na Espanha.

Esta será a quarta edição do torneio internacional de parabadminton, que acontecerá no Polideportivo Aranalde, com jogos diárias das 9h às 20h.

O evento reunirá cerca de 300 atletas de mais de 70 países, incluindo a dupla japonesa que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris. Além dos atletas, 75 técnicos dos cinco continentes estarão presentes.

Embora 2025 não seja ano olímpico ou de campeonato mundial, o torneio valerá para o ranking do circuito mundial de 2026.



