ASSISTIR Atlético de Madrid x Athletic Bilbao AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (01/03)

A partida entre Atlético de Madrid x Athletic Bilbao acontece HOJE (01), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Atlético que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Atlético de Madrid x Athletic Bilbao – La Liga 2025

Jogo: Atlético de Madrid vs. Athletic Bilbao

Data: 1º de março de 2025

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, Madri

Competição: La Liga – 26ª rodada

Análise do Confronto

O Atlético de Madrid segue na briga pelo título, ocupando a terceira posição com 53 pontos, apenas um atrás do Barcelona. A equipe de Diego Simeone vive um momento intenso na temporada, disputando simultaneamente a Champions League e a Copa do Rei.

O Athletic Bilbao, por sua vez, está em quarto lugar com 48 pontos e mantém chances matemáticas na disputa pelo topo da tabela. O time comandado por Ernesto Valverde vem de uma vitória expressiva por 7 a 1 sobre o Real Valladolid e está invicto há 16 partidas na La Liga.

Forma das Equipes

Atlético de Madrid: LDWDDW

LDWDDW Athletic Bilbao: WDDWDW

Prováveis Escalações

Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Galán; De Paul, Llorente, Barrios, Lino; Griezmann, Álvarez.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Vesga, Sancet; I. Williams, Jauregizar, N. Williams; Sannadi.

Palpite

O Atlético de Madrid é forte em casa, mas o Athletic Bilbao atravessa grande fase. Esperamos um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados.

Placar previsto: Atlético de Madrid 1-1 Athletic Bilbao.

Onde Assistir La liga no Brasil?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

