ASSISTIR AO VIVO CRB x CEO e Murici x CSA COM IMAGENS COPA ALAGOAS 2024 HOJE (01/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida CRB x CEO e Murici x CSA acontece HOJE (01) às 16 hs. O mandante da partida é o CRB que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato ALAGOANO de 2024. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

CRB x CEO: Onde Assistir à Partida da Copa Alagoas 2025

Neste sábado, 1º de março de 2025, o CRB B enfrentará o CEO pela 5ª rodada da 1ª fase da Copa Alagoas. O jogo acontecerá às 15h00 e promete ser decisivo para ambas as equipes. O CRB B, com duas vitórias e dois empates, ocupa a 4ª posição no Grupo B, enquanto o CEO ainda não venceu na competição e está na lanterna do grupo, com 4 derrotas e nenhum gol marcado.

A partida será transmitida ao vivo através de plataformas de streaming ou canais específicos. A expectativa é de um jogo bastante disputado, considerando as posições das equipes na tabela e o retrospecto recente.

Murici Futebol Clube: Jogos Ao Vivo, Resultados e Próximos Confrontos

O Murici Futebol Clube, equipe tradicional de Alagoas, tem sua temporada de 2025 marcada por desafios na Copa Alagoas e no Campeonato Alagoano. Em sua campanha mais recente, o time sofreu uma derrota de 5-0 para o CEO e perdeu por 3-0 para o CSE, mas também obteve boas vitórias, como contra o Igaci e Guarany Alagoano.

Confira os próximos jogos:

01/03/2025 – Murici-AL x CSA (Copa Alagoas, 16h00)

(Copa Alagoas, 16h00) 12/03/2025 – ASA x Murici-AL (Copa Alagoas, 15h00)

Acompanhe ao vivo os resultados e a tabela atualizada em plataformas como centrosportivoalagoano.com.br.