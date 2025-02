AO VIVO Arouca x Porto assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (01/03), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Prévia: Arouca x Porto – Primeira Liga 2025

A partida entre Arouca e Porto, válida pela 24ª rodada da Primeira Liga, promete ser um confronto decisivo para ambas as equipes. O jogo está marcado para o dia 1º de março de 2025, no Estádio Municipal de Arouca, e traz consigo uma carga de expectativa. Arouca, atualmente em 12º lugar na tabela com 25 pontos, vem de uma sequência de empates, o que demonstra a instabilidade do time nas últimas rodadas. Contudo, os anfitriões possuem uma motivação extra: vencer em casa pode significar uma maior distância para a zona de rebaixamento e um alívio nas tensões da temporada.

A equipe comandada por Gonzalo Garcia enfrenta um cenário difícil, especialmente jogando no Estádio Municipal, onde tem mostrado dificuldades. Apesar de ser uma equipe difícil de vencer, Arouca tem apenas 13 pontos conquistados em casa, o que coloca o time como o terceiro pior mandante da liga. Em seu último jogo, um empate de 2 a 2 contra o SC Farense, a equipe foi novamente punida por erros de concentração, cedendo um empate após ter aberto vantagem. Esse tipo de cenário tem se repetido, e a torcida se mostra impaciente com os tropeços em momentos decisivos. Arouca vem, no entanto, de uma sequência invicta de oito jogos, o que mostra que o time ainda possui forças para buscar bons resultados.

Por outro lado, o Porto, terceiro colocado com 47 pontos, está em uma situação ligeiramente mais confortável, mas sua campanha recente tem sido marcada por instabilidade. O time de Sérgio Conceição não consegue engatar uma sequência de vitórias, e o empate 1 a 1 contra o Vitória de Guimarães na última rodada foi um exemplo claro disso. Apesar de ter liderado o jogo com um gol de Fabio Vieira, o Porto cedeu o empate a quatro minutos do fim. Essa série de empates trouxe um certo distanciamento das equipes que estão na liderança, com o Sporting Lisboa e o Benfica mantendo uma vantagem de seis pontos. Por isso, o Porto sabe que precisa somar os três pontos de qualquer maneira para não deixar a distância aumentar ainda mais.

O histórico recente entre as duas equipes favorece o Porto. Nos últimos seis encontros, os Dragões venceram cinco vezes, sendo apenas derrotados no confronto do ano passado em Arouca, quando perderam por 3 a 2. No entanto, o Porto vem de uma vitória contundente no primeiro turno da temporada, ao golear Arouca por 4 a 0 no Dragão, o que dá confiança para os visitantes.

Em relação à escalação, Arouca deve contar com alguns retornos importantes, como o goleiro Nico Mantl, que estava suspenso. Já o Porto terá que lidar com algumas ausências, como o zagueiro Pepe, que saiu lesionado no último jogo, além de Martim Fernandes e Marko Grujić, que seguem fora por lesão. A presença de Nehuen Pérez e João Mário, que voltam de suspensão, pode ajudar a reforçar a equipe.

Previsão do Jogo: Arouca tem mostrado uma resistência considerável, mas Porto, apesar das dificuldades recentes, deve se impor como favorito neste confronto. A qualidade individual e a experiência do Porto devem ser determinantes para garantir os três pontos em Arouca, com um placar final de 2 a 1 a favor dos visitantes.

Este será um jogo crucial para o Porto, que precisa vencer para manter suas esperanças de título vivas e evitar que a diferença para as equipes líderes aumente. Já Arouca, com sua sequência invicta, tentará surpreender os grandes favoritos e garantir pontos vitais para afastar a ameaça do rebaixamento.

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.