Fonte: Site de Notícias do Vasco

Vasco oficializa Loide Augusto e atacante já está regularizado para o Carioca

O Vasco da Gama confirmou oficialmente a contratação do atacante angolano Loide Augusto, ex-Alanyaspor, da Turquia. O jogador já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e no BIRA da Ferj, garantindo sua participação no Campeonato Carioca 2025.

A regularização de Loide era uma corrida contra o tempo, pois o prazo final para a inscrição de jogadores vindos do exterior na janela de transferências se encerrava na sexta-feira (28). Com a documentação concluída antes do prazo, o atacante já pode ser relacionado pelo técnico Fábio Carille para a semifinal do Carioca contra o Flamengo, no próximo sábado (1º de março), no estádio Nilton Santos, às 17h45 (horário de Brasília).

Reforços para a reta final

Além de Loide, o Vasco também regularizou os atacantes Nuno Moreira e Benjamin Garré, que chegaram ao clube nesta última janela de transferências. Com isso, todos os novos reforços estarão disponíveis para a sequência da temporada.

O Clássico dos Milhões, válido pela semifinal do Campeonato Carioca, será um grande teste para os recém-chegados. O Flamengo, campeão da Taça Guanabara, tem a vantagem de jogar por dois empates ou pelo mesmo saldo de gols para avançar à final, o que aumenta a responsabilidade dos comandados de Carille em buscar a vitória.

Foco na reconstrução do Vasco

A contratação de Loide Augusto faz parte do planejamento do Vasco para fortalecer o elenco e garantir uma campanha sólida ao longo do ano. A equipe tem como principal objetivo a recuperação no cenário nacional e a disputa de títulos importantes, incluindo a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Com os novos reforços à disposição, o Vasco espera surpreender o rival Flamengo e garantir sua vaga na decisão do Campeonato Carioca 2025.