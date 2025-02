Uniten e Senac disponibilizam 170 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten), vinculada à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), estão com inscrições abertas para seis cursos gratuitos de qualificação profissional. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de março.

Com o objetivo de promover o emprego, a geração de renda e estimular o empreendedorismo entre as pessoas em situação de desemprego e vulnerabilidade social, serão ofertadas, ao todo, 170 vagas para os novos cursos. Os candidatos convocados deverão ficar atentos a convocação que será feita por e-mail. Já a matricula deverá ser feita no site da Uniten.

“Nosso compromisso é garantir que a população tenha acesso a cursos gratuitos, mas com a qualidade que o mercado de trabalho exige. A parceria com o Senac reforça esse propósito, oferecendo capacitação de alto nível. A Prefeitura, por meio da Sert, segue investindo na qualificação como um caminho para ampliar as oportunidades de trabalho e crescimento profissional”, disse o secretário da Sert, Péricles Régis.

Os interessados podem se inscrever pelo site: https://www.uniten.com.br/. A Uniten está localizada na Avenida General Osório, 1.840, na Vila Barão. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta, das 8h às 17h, pelos telefones: (15) 3316-1666.

Confira quais são os cursos gratuitos de qualificação profissional disponíveis:

Manhã (8h às 12h)

AUXILIAR DE PESSOAL

Carga horária: 160h

Vagas: 30

Período: 28/4 a 9/7 – de segunda a quinta-feira

Idade: a partir de 16 anos

Escolaridade: Ensino Médio incompleto ou cursando

ASSISTENTE FINANCEIRO

Carga horária: 160h

Vagas: 30

Período: 28/4 a 9/7 – de segunda a quinta-feira

Idade: a partir de 16 anos

Escolaridade: Ensino Médio incompleto ou cursando

VENDEDOR

Carga horária: 160h

Vagas: 30

Período: 28/4 a 9/7 – de segunda a quinta-feira

Idade: a partir de 16 anos

Escolaridade: Ensino Fundamental

Tarde (13h30 às 17h30)

ALMOXARIFE

Carga horária: 160h

Vagas: 30

Período: 22/4 a 2/7 – de segunda a quinta-feira

Idade: a partir de 16 anos

Escolaridade: Ensino Médio incompleto ou cursando

MANICURE E PEDICURE

Carga horária: 160h

Vagas: 20

Período: 28/4 a 9/7 – de segunda a quinta-feira

Idade: a partir de 18 anos

Escolaridade: Ensino Fundamental

CUIDADOR INFANTIL

Carga horária: 160h

Vagas: 30

Período: 28/4 a 9/7 – de segunda a quinta-feira

Idade: a partir de 18 anos

Escolaridade: Ensino Fundamental