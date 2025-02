Stuttgart x Bayern de Munique ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (28/02)

O jogo entre Stuttgart x Bayern de Munique Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (28/02) às 16h30 hs . O mandante desta partida será o Stuttgart que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Preview do Jogo Stuttgart x Bayern de Munique – Bundesliga 2024/2025

Data: 28 de fevereiro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília)

Local: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

O Bayern de Munique tem a oportunidade de dar um passo importante em direção ao título da Bundesliga nesta sexta-feira, quando visita o Stuttgart no estádio Mercedes-Benz-Arena. A equipe bávara chega à partida com 58 pontos, oito à frente do segundo colocado, após golear o Eintracht Frankfurt por 4 a 0 na última rodada. Por outro lado, o Stuttgart ocupa a sétima posição com 36 pontos e ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões da Europa.

Análise do Jogo

O Stuttgart vem de um empate em 1 a 1 contra o Hoffenheim no último fim de semana, e apesar de ter ficado com um ponto, a equipe não conseguiu manter o bom desempenho ofensivo. A equipe sofreu 12 gols nos últimos sete jogos e tem enfrentado dificuldades na hora de marcar, com apenas uma vitória nos últimos sete jogos disputados na Bundesliga. Além disso, em casa, o Stuttgart tem apresentado um desempenho abaixo das expectativas, com três derrotas nos últimos quatro jogos na Mercedes-Benz-Arena.

Já o Bayern de Munique, liderado pelo técnico Vincent Kompany, vem em uma fase impressionante. Com 69 gols marcados, a equipe é a melhor ofensivamente na competição e segue com uma defesa sólida, tendo conseguido manter a balança de 0 em três jogos consecutivos na Bundesliga. O Bayern vem de uma vitória convincente contra o Eintracht Frankfurt, onde dominou a partida com nove chances claras de gol. A equipe ainda conta com o artilheiro Harry Kane, que segue como peça-chave.

Possíveis Escalações

Stuttgart terá algumas ausências, com o atacante El Bilal Toure e o zagueiro Dan-Axel Zagadou fora da partida. A expectativa é que o Stuttgart entre com:

Stuttgart (4-4-2): Nubel; Stergiou, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich; Undav, Woltemade.

Do lado do Bayern, o zagueiro Dayot Upamecano e o meio-campista Joshua Kimmich estão lesionados, enquanto Harry Kane deve voltar à titularidade após um curto período de recuperação. A provável formação é:

Bayern de Munique (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Dier, Kim, Davies; Goretzka, Pavlovic; Olise, Musiala, Sane; Kane.

Projeção do Jogo

Embora o Stuttgart tenha mostrado alguma resistência nas últimas rodadas, é difícil ver uma vitória contra um Bayern de Munique que está em excelente forma. Mesmo se o Stuttgart conseguir marcar primeiro, a solidez ofensiva e a força do Bayern devem prevalecer, resultando em uma vitória para a equipe visitante.

Previsão do Placar: Stuttgart 1-3 Bayern de Munique

O Bayern, com sua força ofensiva e defesa em boa forma, deve sair vitorioso, mantendo a liderança na competição e dando um passo crucial para o título da Bundesliga.

Onde Assistir ao Jogo: A partida será transmitida pelos principais canais de esportes no Brasil, como ESPN e Star+, com cobertura ao vivo do confronto direto entre Stuttgart e Bayern de Munique.

