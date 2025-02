Shoppings populares e mercados públicos são alternativas de compras para artigos de carnaval

Os shoppings populares e mercados públicos, administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), são uma ótima opção para quem está precisando adquirir artigos de carnaval para este ano. Nesses equipamentos, é possível encontrar uma variedade de itens para aproveitar a folia, entre fantasias, adereços para cabelo, confetes, espuminhas, e o melhor: com preços acessíveis.

A vendedora Marilene Lima, que trabalha no Centro Comercial de Passagem, na Lagoa, disse que as vendas aumentaram nos últimos dias e a expectativa é de um bom faturamento este ano. Marilene explicou que no seu estabelecimento é possível encontrar adereços para cabelos a partir de R$ 10. Já as fantasias para o público até os 16 anos de idade, os preços variam entre R$ 35 e R$ 80.

Além dos preços baixos, ela disse que ainda facilita a forma de pagamento. “Nós damos um descontinho para as compras à vista ou no Pix, e ainda parcelamos no cartão de crédito para não deixar o cliente na mão”, disse.

O estudante Artur Moreira, morador do bairro do Róger, é um assíduo frequentador dos shoppings populares. Ele disse que por conta da comodidade e grande variedade dos produtos sempre recorre a esses equipamentos para efetuar compras e aproveitar as ofertas.

“Eu e minha família gostamos muito de carnaval, e nada melhor do que ir a caráter. Aqui em João Pessoa temos uma grande variedade de shoppings populares, principalmente nessa área central da cidade, o que nos possibilita boas opções de compra”, afirmou.

Quem também está bastante animada para brincar o carnaval é a dona de casa Fabíola Silva, moradora do bairro de Jaguaribe. Ela disse que sempre compra os adereços e fantasias dos filhos para nos shoppings populares, e que recomenda esses locais para quem está precisando dos artigos. “Eu costumo comprar e fantasias dos meus filhos para o carnaval da escolinha deles, e sempre garanto bons descontos”, observou.

Onde encontrar – Os Shoppings Populares em funcionamento em João Pessoa são: Centro Comercial de Passagem (CCP), localizado no Parque Solon de Lucena; Shopping do Varadouro, que fica próximo ao Terminal de Integração; Shopping Terceirão, na Avenida Duque de Caxias; Shopping 4&400, na Avenida B. Rohan; e Shopping Frutuoso Barbosa (Shopping dos Sapateiros).

Confira horário de funcionamento dos shoppings populares:

Shopping Terceirão

Av. Duque de Caxias – segunda a sábado – 8h às 16h

Shopping 4&400

Av. B Rohan – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping do Varadouro (ao lado do Terminal de Integração)

Segunda a sábado – 8h às 18h

Centro Comercial de Passagem

Parque Solon de Lucena – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping dos Sapateiros

Travessa Frutuoso Barbosa – Centro – 8h às 17h

Na maioria dos mercados públicos também é possível encontrar artigos para carnaval, a exemplo do da Torre, Central, Cruz das Armas e Mangabeira.