Por MRNews



Por Noticias de Sento Sé

Sebrae Promove Oficina para Produtores Rurais em Sento-Sé: Circuito Agro 2025 Começa em Picarrão

O Sebrae deu início ao Circuito Agro 2025, com a realização de uma oficina voltada para os produtores rurais de Sento-Sé, na Bahia. O evento, que aconteceu no dia 26 de fevereiro, foi realizado no distrito de Picarrão, e teve como foco a “Elaboração de Projetos e Acesso a Editais para Produtores Rurais”. A oficina foi um importante passo para fortalecer o setor agrícola da região, ajudando os produtores a se qualificarem e a ampliarem suas possibilidades de acesso a recursos por meio de editais.

Objetivo da Oficina

O encontro foi uma oportunidade única para os produtores rurais aprenderem a estruturar projetos e entender os caminhos para acessar editais que podem impulsionar a produção agrícola local. O evento contou com a presença de agricultores e dirigentes de associações da região, que tiveram a chance de se aprofundar no universo das oportunidades para o agronegócio.

A oficina foi realizada na Associação de Agricultores de Picarrão, com início às 8h30. O evento foi gratuito, demonstrando a preocupação do Sebrae em garantir o acesso a capacitações e ferramentas essenciais para o desenvolvimento do setor rural da Bahia.

Conteúdo e Condução do Evento

A consultoria foi conduzida pela Diana Passos, administradora de empresas e especialista em Recursos Humanos e Gestão do Agronegócio. Diana compartilhou seu vasto conhecimento sobre como elaborar projetos eficazes e como os produtores podem acessar editais de incentivo à agricultura e ao agronegócio. O evento contou ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Sento-Sé, através da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, e do Sindicato dos Produtores Rurais de Sento-Sé, além da União das Associações de Sento-Sé.

Serviço

O que: Oficina de Elaboração de Projetos e Acesso a Editais para Produtores Rurais

Oficina de Elaboração de Projetos e Acesso a Editais para Produtores Rurais Quando: 26 de fevereiro de 2025, às 8h30

26 de fevereiro de 2025, às 8h30 Onde: Associação de Agricultores de Picarrão, Sento-Sé, BA

Associação de Agricultores de Picarrão, Sento-Sé, BA Inscrições: Gratuitas, realizadas no Sindicato dos Produtores Rurais de Sento-Sé

A ação do Sebrae demonstra um compromisso contínuo com o desenvolvimento rural, contribuindo para que os produtores locais se tornem mais competitivos e preparados para acessar as oportunidades oferecidas por programas e editais voltados para o agronegócio.

Conclusão

O início do Circuito Agro 2025 em Sento-Sé é um exemplo de como as ações de capacitação e apoio podem transformar a realidade dos produtores rurais. Com a orientação especializada, os agricultores terão mais condições de inovar e buscar alternativas para o crescimento sustentável, trazendo benefícios tanto para a economia local quanto para o fortalecimento da agricultura na Bahia.