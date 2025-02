Remédio em Casa ultrapassa a marca de meio milhão de medicamentos entregues em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Programa atendeu mais de 10 mil pacientes com a entrega de remédios diretamente nos domicílios cadastrados

O Programa Remédio em Casa alcançou um marco importante, com a entrega em 2024 de 573.234 medicamentos diretamente nos domicílios cadastrados, beneficiando 10.308 pacientes em todo o Estado. Os números referem-se exclusivamente ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, não incluindo os medicamentos enviados às unidades de saúde.

Criado pelo Governo do Estado em 2022, o programa tem como objetivo garantir mais comodidade e acesso aos medicamentos para pacientes que necessitam de tratamento contínuo. Atualmente, são entregues cerca de 13 mil medicamentos e insumos por mês, contemplando 135 tipos de fármacos utilizados no tratamento de doenças crônicas.

A adesão ao programa é simples: o paciente precisa estar cadastrado no componente especializado da assistência farmacêutica, apresentar a documentação necessária e assinar o termo de adesão ao programa, informando o endereço onde deseja receber os medicamentos, seja sua casa ou local de trabalho.

O Remédio em Casa atende tanto moradores da capital quanto do interior do Estado. Pacientes de outras cidades podem aderir ao serviço comparecendo a uma unidade de atendimento municipal e assinando o termo de adesão. A partir do mês seguinte, passam a receber os medicamentos diretamente no endereço cadastrado.

Vale lembrar que o programa não inclui medicamentos controlados que exigem apresentação de receita médica a cada retirada. Para mais informações, os usuários podem entrar em contato pelos telefones (67) 99639-0071 ou (67) 98163-1122.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Marcus Moura/Arquivo