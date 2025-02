Rede municipal avança no Saresp e lidera entre as grandes cidades

Ariane Caldas





A rede de ensino municipal de São José dos Campos segue consolidando a posição de referência na educação básica, figurando entre as melhores das grandes cidades do estado.

O desempenho positivo foi confirmado pelos mais recentes indicadores do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), que apontam avanços significativos na proficiência dos alunos em língua portuguesa e matemática. Os dados foram divulgados ao longo deste mês.

As escolas da Prefeitura alcançaram as melhores médias nos segundos e quintos anos do ensino fundamental entre os municípios paulistas com população acima de 500 mil habitantes. São José assume a primeira colocação em todas as comparações.

Desempenho

Comparando os dados do Saresp 2024 com os do ano anterior, os números refletem uma evolução nos níveis de proficiência dos alunos do 2º ano, saltando de 177,4 para 194,6 em língua portuguesa e de 171,4 para 186,7 em matemática. No 5º ano, as médias dessas duas disciplinas são 217,4 e 231,9, respectivamente.

Entre as escolas que mais melhoraram em comparação à última aplicação, a Emefi Henriqueta Costa Porto cresceu 34,2% em língua portuguesa no 2º ano. Ela fica localizada no Parque Industrial (região sul) e foi municipalizada em 2023.

Já em matemática o destaque foi para a Emefi Moacyr Benedicto de Souza, no Campo dos Alemães (sul), que teve crescimento de 47,1%.

No 5ª ano, a Emefi Maurício Anisse Cury, no Jardim São Dimas (centro), foi a que mais cresceu em língua portuguesa e matemática, com 19,5% e 16,26%, respectivamente.

As avaliações mostram que a cidade tem superado as metas projetadas e se destacado na alfabetização na idade certa, refletindo os esforços contínuos da Prefeitura na implementação de políticas educacionais eficazes.

Aplicação

O exame foi realizado em novembro. As equipes das escolas organizaram ações de incentivo e motivação para os estudantes, proporcionando um ambiente saudável, leve e organizado para o momento da prova.

O Saresp é aplicado pelo Governo do Estado e avalia habilidades e competências em linguagens, matemática, ciências da natureza e humanas, com o objetivo de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento da melhoria da qualidade educacional.

A partir dos resultados do exame, é possível planejar ações pedagógicas específicas visando melhorias na aprendizagem dos alunos, considerando cada escola da rede municipal.

Inovação

Em São José dos Campos, a Prefeitura investe em diversos projetos educacionais, como o programa Recupera, que tem como objetivo o fortalecimento da aprendizagem dos alunos de ensino fundamental, com oficinas de língua portuguesa e matemática no contraturno, viabilizando propostas para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, resolução de problemas e cálculo.

O Recupera dispõe de novos professores, que foram contratados para o reforço nas escolas, formação específica de alfabetização para educadores, materiais didáticos com jogos lúdicos para alunos, além de plantões aos sábados, aulas de recuperação paralela e material específico para a educação infantil.

As escolas contam ainda com o programa Educação 5.0, que está consolidando a cultura digital com foco nas habilidades e competências socioemocionais dos estudantes, com ferramentas tecnológicas como a Plei (Plataforma de Educação Integral) para os alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, fornecendo espaços modernos, dinâmicos e colaborativos.



