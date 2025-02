Quatro adolescentes são apreendidos por furto e vandalismo em ônibus do BRT – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Relacionadas O auditório Juscelino Kubitschek (JK), na Cidade Administrativa, ganhou iluminação em alusão à bandeira do Rio Grande do Sul. As luzes ficarão em destaque até domingo (12/5), em solidariedade às vítimas das inundações causadas pelas fortes chuvas que atingiram o RS. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) estão no Rio Grande do […]