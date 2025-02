Por Noticias de Ubajara

Previsão do Tempo para o Carnaval 2025 em Ubajara (CE)

O Carnaval 2025 em Ubajara (CE) promete dias de festa com clima quente e ensolarado, ideais para curtir as atividades ao ar livre nas ruas e nos eventos da cidade. De acordo com a previsão do Tempo Agora, o clima será quente e seco durante o período festivo, com temperaturas elevadas e poucas chances de chuva.

Previsão do Tempo Durante o Carnaval

Sábado (1º de março): Mínima de 22°C e máxima de 31°C . Sol predominante e pouca chance de chuva.

Mínima de e máxima de . Sol predominante e pouca chance de chuva. Domingo (2 de março): Mínima de 22°C e máxima de 33°C . Céu claro e calor intenso.

Mínima de e máxima de . Céu claro e calor intenso. Segunda-feira (3 de março): Mínima de 22°C e máxima de 32°C . Clima seco e ensolarado, sem previsão de precipitação.

Mínima de e máxima de . Clima seco e ensolarado, sem previsão de precipitação. Terça-feira (4 de março): Mínima de 23°C e máxima de 32°C. Tempo firme, com bastante sol ao longo do dia.

Outros Dados Climáticos

Umidade: Varia entre 50% e 90% , com índices mais baixos no período da tarde.

Varia entre , com índices mais baixos no período da tarde. Ventos: Velocidade média de 9 km/h , podendo alcançar 16 km/h no final da tarde.

Velocidade média de , podendo alcançar no final da tarde. Nascer do sol: Às 05h45 .

Às . Pôr do sol: Por volta das 17h55.

Dicas para os Foliões

Com as altas temperaturas e o clima seco, é essencial tomar algumas precauções para aproveitar o Carnaval com segurança e bem-estar:

✅ Mantenha-se hidratado, bebendo água regularmente.

✅ Use protetor solar e roupas leves para se proteger do sol.

✅ Evite o calor intenso entre as 12h e 16h, e procure se abrigar em locais frescos.

✅ Aproveite os horários de menor calor, como o início da manhã e o final da tarde, para curtir a festa ao ar livre.

O Carnaval em Ubajara (CE) será marcado por sol e calor, proporcionando ótimas condições para a folia. Lembre-se de seguir as dicas de segurança e aproveite a festa com responsabilidade!