Prefeitura realiza treinamento para brigada Aedes aegypti e reúne cerca de 400 pessoas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Comitê Gestor Intersetorial de Prevenção e Controle de Arboviroses do município, organizaram, nesta quarta (26) e quinta-feira (27), o treinamento para a Brigada Contra o Aedes Aegypti. O evento, realizado no Teatro Municipal Teotônio Villela (TMTV), reuniu, em dois dias, cerca de 400 pessoas, incluindo Agentes Comunitários da Saúde (ACS), membros da Secretaria de Educação Estadual e servidores de todas as pastas.

A brigada existe desde o Decreto nº 23.962/2018, e a partir do Decreto nº 29. 725/ 2024, voltou a ser efetiva em todos os próprios municipais. A partir de então, todos os próprios públicos serão vistoriados semanalmente para averiguar a presença de possíveis criadouros, já realizando o tratamento e eliminação desses focos de dengue.

Nesse treinamento, ministrado pelas equipes da Vigilância Epidemiológica e Zoonoses, setor ligado à Secretaria de Saúde (SES), o principal objetivo foi conscientizar os participantes da brigada acerca do cenário epidemiológico da cidade, assim como identificar, tratar e/ou eliminar criadouros. Eles serão multiplicadores das informações de prevenção de possíveis focos do mosquito da dengue, junto aos servidores do seu local de trabalho.

Na quarta-feira (26), marcaram presença os servidores da Secretaria da Educação (Sedu), que integram a brigada, além de convidados da Diretoria de Ensino Estadual. Na quinta-feira (27), participaram os representantes da Brigada Aedes aegypti, além de convidados e representantes dos conveniados com a Secretaria de Saúde e de todas as outras pastas municipais da prefeitura.

Para a população, a SES destaca que denúncias de criadouros do Aedes Aegypti podem ser feitas pelo canal 156 ou pelo site da Prefeitura: http://central156.sorocaba.sp.gov.br/atendimento/#/Home/Solicitacao ou, ainda, em uma das Casas do Cidadão. Também é possível registrar a ocorrência pelo WhatsApp da Ouvidoria Geral do Município: (15) 99129-2426, das 8h às 17h. Na sequência, uma equipe técnica vai ao local e faz a inspeção da área para tomar as devidas providências.