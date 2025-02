Polícia Comunitária e Conselhos de Segurança discutem estratégias para melhorar a segurança

Em um esforço para fortalecer a segurança pública e estreitar laços com a comunidade, a Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária promoveu nesta terça-feira (9), uma reunião estratégica no auditório da Sejusp. O encontro reuniu presidentes e diretorias dos Conselhos Comunitários de Segurança (CCS) de Campo Grande, além de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Guarda Municipal.

O principal objetivo da reunião foi alinhar estratégias de trabalho para este ano, visando uma maior aproximação entre as forças de segurança e a população. A iniciativa busca promover um policiamento mais próximo e eficiente, com foco na prevenção de crimes e na promoção da segurança pública.

Entre as estratégias a serem adotadas no decorrer do ano estão a intensificação de ações em escolas e centros comunitários. “Os Conselhos Comunitários de Segurança planejam expandir suas atividades em espaços como escolas e centros comunitários, como uma forma de prevenção de crimes e de levar informações sobre segurança para a população”, explica o Coordenador Estadual de Polícia Comunitária, coronel Carlos Santana Carneiro.

Também foram abordados na reunião temas em crescente preocupação entre a sociedade como o suicídio e a busca de formas de prevenção e apoio à saúde mental da comunidade e, ainda o incentivo à educação e formação profissional de jovens e adultos, utilizando os Conselhos Comunitários de Segurança como ferramenta de transformação social.

Para Irwing Ferreira, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Parati/Piratininga, a aproximação da comunidade com a polícia é fundamental para promover uma transformação social. “As pessoas começam a ser vistas, o que acaba provocando uma transformação social para essas pessoas”, disse Ferreira.

Presente na reunião, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou a importância dos CCS como elo entre a segurança pública e a sociedade.

“Temos cada vez mais que ter pessoas ajudando na promoção da segurança pública”, afirmou Videira, que também ressaltou a importância da integração entre as polícias e as guardas civis, prometendo incentivar a criação de novas guardas em municípios que ainda não as possuem.

Conselhos Comunitários de Segurança

Os Conselhos Comunitários de Segurança (CCS) são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança. Eles atuam como um canal de comunicação entre a comunidade e as forças de segurança, promovendo a participação cidadã na construção de um ambiente mais seguro.

Joelma Belchior, Comunicação Sejusp

Fotos: Ascom/Sejusp