Parque Tecnológico de Sorocaba tem a maior usina fotovoltaica do estado de São Paulo – Agência de Notícias

A cidade de Sorocaba passou a contar com a maior usina de energia fotovoltaica (energia solar) do estado, na modalidade de geração distribuída. Instalada no Parque Tecnológico, numa parceria com o Grupo VA Soluções Sustentáveis, a unidade vai gerar 10 GWh/ano.

Ocupando uma área de mais de 53 mil metros quadrados, a usina conta com 9.984 módulos fotovoltaicos, com capacidade para atender aproximadamente 3.400 casas/ano. De acordo com a empresa, este volume de energia limpa reduz a emissão de 290 toneladas de CO²/ano na atmosfera. O número equivale ao volume de CO³ emitido por cerca de 100 automóveis ao longo de um ano. É também equivalente ao plantio de 2.100 árvores nativas.

O Diretor técnico do Grupo VA Soluções Sustentáveis, Marcelo Maia, explica que a usina contribui substancialmente para a mitigação dos impactos ambientais decorrentes do uso excessivo de fontes energéticas não renováveis. “Além de ser um ativo privado para a infraestrutura energética da cidade, o projeto atrai investimentos ao Parque Tecnológico de Sorocaba, impulsionando a economia local e estimulando a geração de empregos diretos e indiretos”, ressalta o diretor do grupo, que completa: “Em resumo, a usina fotovoltaica do Grupo VA Soluções Sustentáveis não é apenas um projeto de infraestrutura, mas um passo significativo em direção ao desenvolvimento sustentável de Sorocaba.”

O presidente do PTS, Nelson Cancellara, por sua vez, destaca a importância do novo sistema implementado. Ele ressalta que a usina oferece oportunidades únicas para a integração com projetos de pesquisa, colocando o município na vanguarda das inovações em energias renováveis.

Cancellara conta, ainda, que o Parque Tecnológico de Sorocaba vem se destacando cada vez mais no conceito de sustentabilidade, um dos pilares da atual gestão, no que se refere a tornar Sorocaba uma Cidade Inteligente. “O Parque Tecnológico de Sorocaba está promovendo a inovação também nesse aspecto importante, que é o da geração energética, e agregando o valor da sustentabilidade às suas atividades. Além de proporcionar às empresas instaladas e que irão se instalar no Parque a oportunidade de utilizar essa energia limpa em seus processos.”