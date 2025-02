PALPITES Melgar x Deportes Tolima Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (27/02), ESCALAÇÕES

O jogo entre Melgar x Deportes Tolima acontece Hoje (27/02) às 21h30 hs. O mandante da partida Melgar QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: notícias do ABCD

Melgar x Deportes Tolima: onde assistir e horário do jogo pela segunda fase da Libertadores

Melgar e Deportes Tolima se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio de la UNSA, em Arequipa, Peru. O duelo, válido pela segunda fase da Copa Libertadores 2025, definirá mais um classificado para a próxima etapa do torneio. A transmissão ao vivo será feita exclusivamente pelo Paramount+ (streaming).

Melgar tem vantagem mínima após vitória na ida

No primeiro confronto, o Melgar venceu por 1 a 0, com gol de Kenji Cabrera, aos 35 minutos do primeiro tempo. Agora, jogando em casa, o time peruano busca confirmar a classificação. A equipe vem em boa fase, liderando a Liga 1 do Peru com nove pontos em três jogos.

Já o Deportes Tolima precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois ou mais gols para se classificar diretamente. O time colombiano ocupa a oitava colocação no Campeonato Colombiano, também com nove pontos, somando duas vitórias e três empates até agora.

FICHA TÉCNICA – Melgar x Deportes Tolima

🏆 Competição: Copa Libertadores 2025 – Segunda fase

Copa Libertadores 2025 – Segunda fase 📆 Data e horário: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Quinta-feira, 📍 Local: Estadio de la UNSA, Arequipa (Peru)

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

🟨 Árbitro: Benitez Carlos P.

O que esperar do confronto?

O Melgar aposta no fator casa e na vantagem conquistada no primeiro jogo para tentar consolidar a classificação. O Deportes Tolima, por sua vez, precisa atacar e buscar o resultado, o que pode deixar espaços para contra-ataques perigosos dos peruanos.

Será que o Melgar conseguirá segurar a vantagem, ou o Tolima surpreenderá e avançará na competição?

**Hashtags: #Libertadores #Palestino #Millonarios #Futebol #galo #Peñarol #Palestino #huachipato #deportivitachira #nacional #thestrongest #Flamengo #Bolivar #Alianzalima #colocolo #palmeiras #botafogo #ldu #rosariocentral #Grêmio #estudiantes