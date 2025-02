Palpites e melhores odds Aston Villa x Cardiff City ASSISTIR AO VIVO

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Aston Villa x Cardiff City acontece hoje, HOJE (28) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Aston ue tentará a vitória em seu território.

Prévia: Aston Villa x Cardiff City – FA Cup, Quinta Rodada (28/02/2025)

Data e Hora: 28 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília)

Local: Villa Park, Birmingham

Em busca de uma vaga nas quartas de final da FA Cup, Aston Villa e Cardiff City se enfrentam em uma partida decisiva. O Villa, que tem enfrentado dificuldades na Premier League, ainda sonha com um título nesta temporada, enquanto o Cardiff, vindo da segunda divisão, tenta surpreender.

Forma Atual

O Aston Villa vem de uma derrota por 4 a 1 para o Crystal Palace, um resultado que prejudicou suas chances de qualificação para a Liga dos Campeões. O time ocupa atualmente a 10ª posição da Premier League, mas com chances de se classificar para competições europeias. O técnico Unai Emery, conhecido por seu trabalho no Villarreal, busca conquistar o primeiro título do clube em quase 30 anos, e a FA Cup é a principal oportunidade para isso.

Por outro lado, o Cardiff City, que não vence o Villa Park há mais de 60 anos, chega à quinta rodada da FA Cup pela primeira vez em 11 anos. A equipe venceu Sheffield United e Stoke City para chegar até aqui, e um triunfo contra o Villa seria histórico. No entanto, sua campanha na Championship tem sido preocupante, com o time lutando contra o rebaixamento.

Escalações Possíveis

Aston Villa (4-3-3):

Olsen; Garcia, Konsa, Mings, Maatsen; McGinn, Tielemans; Rogers, Asensio, Rashford; Malen

Cardiff City (4-3-3):

Horvath; Ng, Goutas, Fish; Rinomhota, Mannsverk, Ramsey, O’Dowda; El Ghazi, Robinson; Salech

Expectativa para o Jogo

O Aston Villa entra como favorito, com um elenco mais forte e uma história recente mais bem-sucedida na competição. Contudo, o Cardiff pode surpreender, especialmente se aproveitar os erros defensivos do Villa, que tem se mostrado vulnerável. O time galês, apesar de lutar contra o rebaixamento, tem mostrado algum poder de reação nas últimas partidas.

Palpite: Aston Villa 2-1 Cardiff City

Embora o Cardiff tenha uma boa sequência recente e o Villa tenha se mostrado inconsistente, o time da casa possui mais qualidade técnica e deve avançar para as quartas de final da FA Cup.

Com a tensão crescente pela disputa de títulos e o foco também na Liga dos Campeões, o Villa terá que lidar com a pressão, mas sua superioridade ofensiva provavelmente garantirá a vitória.

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+