PALPITES Corinthians x Universidad Central da Venezuela Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (26/02), ESCALAÇÕES

O jogo entre Corinthians x Universidad Central da Venezuela acontece Hoje (20/02) às 19 hs. O mandante da partida Corinthians QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Fonte: notícias do ABCD

Corinthians estuda formação ofensiva para decisão contra Universidad Central na Libertadores

O Corinthians se prepara para um confronto decisivo contra a Universidad Central da Venezuela, nesta quarta-feira (26), pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores 2025. O duelo acontece na Neo Química Arena, e o Alvinegro precisa da vitória para avançar à próxima fase.

Após empatar 1 a 1 no jogo de ida, na Venezuela, a equipe comandada por António Oliveira pode entrar em campo com uma formação mais ofensiva. A principal novidade testada nos treinos é a entrada de Talles Magno no lugar de um dos volantes, aumentando o poder de ataque do time.

Provável escalação do Corinthians

A mudança tática em estudo deixaria Martínez como principal marcador do meio-campo, com Carrillo e Garro mais avançados. O trio ofensivo contaria com Talles Magno, Yuri Alberto e Memphis Depay, buscando pressionar os venezuelanos desde o início.

O provável Corinthians para o confronto:

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Martínez, Carrillo e Garro; Talles Magno, Yuri Alberto e Memphis Depay.

Caso o jogo termine empatado novamente, a vaga será decidida nos pênaltis.

Preparação para a decisão

A equipe terá, na tarde desta terça-feira (25), o último treino antes da partida. O objetivo da comissão técnica é ajustar os detalhes da nova formação e corrigir erros defensivos que custaram o empate no jogo de ida.

Além do confronto na Libertadores, o Corinthians já sabe que enfrentará o Mirassol, no domingo (2), às 18h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Situação dos rivais no Paulistão

Santos x Bragantino – Domingo (2), às 20h45 , na Vila Belmiro.

– Domingo (2), às , na Vila Belmiro. Palmeiras x São Bernardo – Sábado (1), às 20h30 , no Primeiro de Maio.

– Sábado (1), às , no Primeiro de Maio. São Paulo x Novorizontino – Segunda-feira (3), às 20h, no Morumbis.

O Palmeiras busca recuperar seus jogadores para o mata-mata, e terá o retorno do zagueiro Murilo após suspensão. O São Paulo, por sua vez, já sabe que não contará com Pablo Maia, que passará por cirurgia após uma lesão ligamentar no tornozelo.

Expectativa para Corinthians x Universidad Central

Com um esquema mais agressivo e o apoio da torcida, o Corinthians aposta na força da Neo Química Arena para garantir a classificação. A Universidad Central, por outro lado, deve adotar uma postura defensiva, buscando surpreender nos contra-ataques.

Será que o Timão conseguirá confirmar o favoritismo e seguir vivo na Libertadores?

