PALPITES Cerro Porteño x Monagas Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (27/02), ESCALAÇÕES

O jogo entre Cerro Porteño x Monagas acontece Hoje (27/02) às 21 hs. O mandante da partida Cerro QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Cerro Porteño x Monagas: onde assistir e horário do jogo pela segunda fase da Libertadores

Cerro Porteño e Monagas se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 21h (horário de Brasília), no Estadio Ueno La Nueva Olla, em Assunção, Paraguai. A partida define a classificação para a terceira fase preliminar da Copa Libertadores 2025 e contará com transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), Star+ e Paramount+ (streaming).

Cerro Porteño tem vantagem após goleada na ida

O Cerro Porteño chega para a decisão com uma grande vantagem, após ter vencido o primeiro jogo por 4 a 0 na Venezuela. A equipe paraguaia, que atualmente ocupa a sétima colocação no Campeonato Paraguaio, busca confirmar a classificação diante de sua torcida.

No jogo de ida, os gols do Cerro foram marcados por Chico da Costa, Guillermo Benítez, Cecilio Domínguez e Wilder Viera. Além disso, o histórico entre as equipes favorece o time paraguaio, que venceu todos os três confrontos anteriores contra o Monagas.

O clube venezuelano, por outro lado, vive um momento difícil. Lanterna do Campeonato Venezuelano, o Monagas chega ao jogo com uma sequência de quatro derrotas seguidas, o que torna a missão de reverter o placar ainda mais complicada.

FICHA TÉCNICA – Cerro Porteño x Monagas

🏆 Competição: Copa Libertadores 2025 – Segunda fase

Copa Libertadores 2025 – Segunda fase 📆 Data e horário: Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, às 21h (horário de Brasília)

Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, às 📍 Local: Estadio Ueno La Nueva Olla, Assunção (Paraguai)

Estadio Ueno La Nueva Olla, 📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), Star+ e Paramount+ (streaming)

Expectativa para o confronto

Com uma vantagem confortável, o Cerro Porteño pode administrar o resultado, mas deve adotar uma postura ofensiva para evitar surpresas. Já o Monagas precisa de uma goleada histórica para reverter a situação e seguir vivo na competição.

Será que o time venezuelano conseguirá um feito inédito, ou o Cerro Porteño confirmará sua vaga na próxima fase da Libertadores?

