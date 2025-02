Palpites Barcelona-RO x Nova Iguaçu , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (27/02)

O jogo entre Barcelona-RO x Nova Iguaçu marcado para acontecer nesta 20 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Inter que vai buscar a vitória em seus domínios.

Barcelona-RO x Nova Iguaçu: Em busca da classificação histórica na Copa do Brasil

Hoje, 26 de fevereiro de 2025, o Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho (RO), será palco de um emocionante confronto entre Barcelona-RO e Nova Iguaçu, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 20h (horário de Brasília) e promete ser um duelo acirrado, com ambas as equipes buscando avançar na competição nacional. Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo através do ge.globo, que oferecerá a transmissão gratuita.

O Barcelona-RO, que vem de uma vitória no Campeonato Rondoniense contra o Genus, chega para essa partida com o objetivo de fazer história. Com uma nova direção e um projeto renovado após a mudança para Porto Velho, o time busca conquistar a torcida local e garantir uma boa campanha na Copa do Brasil. A equipe tem um histórico recente de duas vitórias e duas derrotas na temporada 2025.

Do outro lado, o Nova Iguaçu chega com um retrospecto sólido no Campeonato Carioca, onde avançou para as semifinais da Taça Rio. Com 11 jogos disputados em 2025, a equipe carioca soma quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. A experiência acumulada nas competições estaduais pode dar uma vantagem ao time durante o confronto.

Escalações prováveis:

Mauro, Castedo, Mateus, Bruno, Everton, Rafael Lima, Jadiel, Stivence Mbodou, Blétson Pelézin, Abdio e Gustavo. Técnico: Christian Ocampo. Nova Iguaçu: Lucas Maticoli, Gabriel Pinheiro, Mateus Müller, Yan, Sidney, Fernandinho, Jorge Pedra, João Lucas, Xandinho, Andrey e Victor Rangel. Técnico: Carlos Vitor.

Quem sairá vencedor nesse duelo decisivo? Só o tempo dirá.

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

A primeira fase da Copa do Brasil 2025 promete muita emoção, com times de diferentes divisões do futebol nacional em busca da classificação. Fique ligado nas transmissões e acompanhe a competição!

