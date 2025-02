Mulher é Presa em Sena Madureira Após Agredir Ex-Companheiro com Cabo de Vassoura

Por MRNews



Prefeitura de Sena Madureira – AC Divulga Gabarito de Concurso

A Prefeitura de Sena Madureira, no Acre, divulgou o gabarito oficial do concurso público realizado em 23 de fevereiro de 2025. Os candidatos que participaram do processo seletivo já podem consultar as respostas corretas, e o Portal PNE está acompanhando a divulgação dos resultados em tempo real, oferecendo cobertura completa.

O concurso oferece 315 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.673,92 e R$ 3.017,46. Ao todo, 2.074 candidatos se inscreveram, com as provas realizadas no último domingo, 23 de fevereiro.

O cronograma de divulgação do concurso prevê o resultado preliminar para o dia 26 de fevereiro e a publicação do resultado final no dia 28 de fevereiro. Os candidatos podem acompanhar todas as atualizações diretamente no Portal PNE e também consultar o edital completo e a página oficial da organizadora para mais detalhes.

A Prefeitura de Sena Madureira agradece a todos os participantes e destaca a importância do processo seletivo para fortalecer a administração pública local.

