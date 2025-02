Miss Teen World 2024 recebe homenagem no Paço Municipal – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/ Secom

A Prefeitura de Sorocaba homenageou, na tarde desta quarta-feira (26), a Miss Teen World 2024, Luana Beatriz da Silva Pestana, de 17 anos. A adolescente é sorocabana e atualmente mora em São Paulo. O vice-Prefeito Fernando Costa Neto entregou votos de congratulações à jovem, durante visita dela ao Gabinete do executivo, no Paço Municipal.

Luana Pestana disputou a competição, realizada em Lima, no Peru, com 30 candidatas e se destacou em primeiro lugar entre as participantes Mogau Ramaila, da África do Sul, que conseguiu o segundo lugar, e a Pamela Verdezoto, do Equador, que ficou em terceiro lugar.

“Receber o título de Miss Teen World 2024 é um sonho. Fiquei muito surpresa e feliz quando me anunciaram como vencedora! Espero que minha história possa servir de inspiração para outras garotas com sonho de ser modelo”, diz Luana, que em Sorocaba residiu no bairro Parque Vitória Régia, onde nasceu e foi criada.

O vice-prefeito a parabenizou pela conquista: “Sorocaba está no auge, chamando muita atenção. Somos a melhor cidade do Brasil para se viver e, agora, temos a melhor Miss do Mundo também”, brincou. “Você é um orgulho para nossa cidade e é uma honra receber a primeira Miss Mundo de Sorocaba e futura Miss Universo”, completou.

“O ‘mundo’ é pequeno demais pra mim!”, exclamou sorridente, referindo-se ao prêmio que é a atual vencedora, Miss Teen World (world significa mundo, em inglês).