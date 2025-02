Marchinhas de Carnaval animam frequentadores da Casa do Idoso

Cláudio Souza





Animação, bem-estar e muita folia. O Carnaval das Casas do Idoso de São José dos Campos começou nesta quarta-feira (26) com muitas marchinhas e sambas no Parque Vicentina Aranha, na região central.

O Grito de Carnaval, realizado pela Prefeitura, reuniu cerca de 200 frequentadores das unidades Centro, Norte, Sul e Leste. Como em todas as atividades externas, os idosos participaram também de alongamento, caminhada e café comunitário.

A abertura oficial do Carnaval de São José será na quinta-feira (27). Confira as atrações.

A vovó Noêmia com a filha e a neta: curtição em família | Foto: PMSJC

Diversão

A aposentada Noêmia Pedroso dos Santos, que tem 65 anos e mora no Jardim Santa Inês 1, na região leste, fez questão de levar a filha Talita, de 39 anos, e a netinha Elisa, de 2 anos. “Carnaval com a família é ainda mais legal. Estou finalizando os exames médicos para poder frequentar a Casa do Idoso Leste. Com esta ação de hoje, fiquei ainda mais animada.”

O aposentado Gabriel Caetano Santos, de 67 anos e frequentador da Casa do Idoso Leste, também elogiou o evento. “Sempre participo das atividades externas. O Grito de Carnaval foi ótimo. Tive oportunidade de interagir com muitas pessoas.”

Caminhada pelo parque preparou os idosos para a folia | Foto: PMSJC

Conscientização

Além de muita diversão, o Grito de Carnaval desta quarta teve orientação e conscientização.

Os idosos receberam materiais da campanha contra a dengue e sobre a prevenção às ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), além de dicas sobre segurança no trânsito.

Também teve conscientização sobre saúde e trânsito seguro | Foto: PMSJC

Programação

Sexta-feira (28)

Casa do Idoso Centro | Rua Euclides Miragaia, 508

9h30 – Grito de Carnaval, com apresentação de músicas carnavalescas pelo grupo Charanga da Folia, e concurso de fantasias com a participação de frequentadores das quatro Casas do Idoso

Casa do idoso Norte | Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana

9h – Matinê de Carnaval e desfile de fantasias e máscaras, com os idosos utilizando os abadás e máscaras que confeccionaram

Casa do Idoso Leste | Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde



14h – Tarde de folia com marchinhas e samba

Casa do Idoso Sul | Avenida Andrômeda, 2601, no Bosque dos Eucaliptos

14h – Tarde de folia (na quarta e quinta-feira serão realizadas oficinas de máscaras e concurso de marchinhas)



