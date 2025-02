“HumanizAção” acolhe 26 pessoas em situação de rua nesta quarta-feira (26) – Agência de Notícias

Posted on

24 de outubro de 2024 18:07 Por: Secom Fotos: Cerest Sorocaba Nos meses de julho e setembro, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), órgão vinculado à Secretaria da Saúde (SES), realizou, em parceria com equipe do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), encontros referentes ao Programa de Educação Previdenciária. De acordo com […]