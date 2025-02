Governo de MS defende ações integradas para combater crime organizado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O governador Eduardo Riedel participou nesta quinta-feira (27), em Brasília, do Fórum de Governadores do Consórcio Brasil Central. Durante o evento destacou a importância do trabalho em conjunto na área de segurança pública, com troca de conhecimento, inteligência e integração para o combate ao crime organizado.

“A bandeira da segurança pública é um grande desafio para os estados, sabemos a luta dos gestores e profissionais da área. Acredito que a capacidade de estarmos juntos inteligência, conhecimento e integração seja determinante para combater o crime organizado, que está cada vez mais se estruturando. Temos que nos organizar em um trabalho conjunto. Quem ganha é a população”, afirmou o governador.

Riedel destacou o trabalho sério e dedicado de Mato Grosso do Sul durante o painel sobre “Segurança Pública” na reunião do Consórcio. O tema era a principal pauta do encontro dos governadores. O bloco de estados busca em conjunto propor ações, iniciativas e investimentos que possam reforçar o setor.

Além de Eduardo Riedel, participaram da reunião os governadores Ronaldo Caiado (Goiás), Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Mauro Mendes (Mato Grosso) e Marcos Rocha (RO).

A comitiva de Mato Grosso do Sul ainda contou com os secretários Antônio Carlos Videira (Segurança), Arthur Falcete (Meio Ambiente) e Waldemir Moka, secretário-executivo do Escritório de Relações Institucionais e Políticas no Distrito Federal.

Premiados

Três iniciativas da Polícia Militar de MS foram premiadas como melhores projetos de segurança pública do Estado. O primeiro lugar ficou com a “Expedição de Educação Ambiental no Pantanal”, desenvolvido pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental. O projeto leva educação ambiental às comunidades ribeirinhas do Pantanal, percorrendo mais de 700 km pelo Rio Paraguai.

O segundo lugar ficou com o “Programa Mulher Segura Indígena” do 3º Batalhão da Polícia Militar. Se trata de um policiamento humanizado nas comunidades indígenas. Desde 2023, o programa atua nas aldeias Jaguapiru e Bororó, localizadas em Dourados e Itaporã.

O projeto “Guardiões da Inocência” levou a terceira colocação. Liderado pela capitã PM Bruna Carla, a iniciativa tem ações de prevenção ao abuso e exploração sexual infantil. Nas atividades estão palestras educativas em escolas para conscientizar crianças e adolescentes sobre este crime.

Posse

Durante a reunião o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi reconduzido para presidência do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central. Ele apresentou durante o evento a proposta da criação do consórcio interestadual de TI dentro do Brasil Central, para fomento à inovação, tecnologia e inteligência artificial.

“Acompanhei desde o início a criação do Consórcio e sua evolução, para testemunhar mais um passo que o consórcio dá na sua presidência, com o governador Ronaldo Caiado reconduzido para o segundo mandato, com um bom trabalho. Entre ações importantes teve a compra conjunta de medicamentos, que traz economia aos estados, além de agilidade e segurança na entrega para os usuários. Algo que nasceu, cresceu e se consolidou na sua gestão”, destacou Riedel.

Criado em 2015 o bloco tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, com a participação dos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Distrito Federal, Rondônia e Tocantins. Juntos o grupo representa 29% do território nacional, 26,2 milhões de habitantes e 49% das exportações brasileiras. Políticas públicas integradas dão mais força econômica e política para os estados membros.

Leonardo Rocha e Bruno Chaves, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Chaves

ATENÇÃO: confira o aqui o pack imprensa com as imagens do evento