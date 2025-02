Funjope monta estrutura para receber público do Carnaval Tradição a partir deste sábado

A estrutura para o tradicional desfile do Carnaval Tradição 2025, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), está quase pronta para receber as ala ursas, tribos indígenas carnavalescas, clubes de frevo e maracatus. Os desfiles das agremiações acontecem a partir deste sábado (1º) e seguem até a terça-feira (4), na Avenida Duarte da Silveira. A estimativa é de um público aproximado de 10 mil pessoas por noite. Para conferir a programação completa, clique no link.

“O nosso Carnaval de 2025 está acontecendo dentro de todo o planejamento previsto. Tivemos dias e noites de muito sucesso no Folia de Rua e na Via Folia. E agora nós estamos ultimando os preparativos para o desfile do Carnaval Tradição”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que a Funjope já realizou as prévias em 12 bairros e agora está preparando os detalhes da estrutura na Duarte da Silveira para acolher o público, o morador, o turista que visita a cidade e as agremiações com os seus foliões. “Desde o ano passado estamos qualificando a estrutura, melhorando a parte das arquibancadas, a acessibilidade, a decoração, a iluminação, de maneira que vamos ter realmente um Carnaval muito forte e muito intenso este ano”, acrescenta o diretor.

Acessibilidade – Dentro da estrutura, pensando no público com dificuldade de locomoção e outras necessidades especiais, como cadeirantes e autistas, haverá uma área com acessibilidade medindo 36 metros quadrados, como a Funjope disponibiliza em todos os seus grandes eventos.

No espaço há ainda tablados para receber autoridades, imprensa e jurados. Além disso, serão distribuídos 20 banheiros químicos. A estrutura foi projetada para acomodar melhor as pessoas que vão acompanhar os quatro dias de desfiles.

Apuração – Na quarta-feira (5), a partir das 9h, tem início a apuração para que os jurados apontem quem serão os campeões das tribos indígenas carnavalescas, clubes de frevo, ala ursas e escolas de samba.

Segurança – Durante toda a programação do Carnaval de João Pessoa, desde as prévias até o Carnaval Tradição, os foliões contam com um aparato de segurança que envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e Corpo de Bombeiros, além de saúde com as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A ação também conta com o apoio de diversos órgãos municipais, a exemplo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), bem como as Secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra) e Saúde (SMS).