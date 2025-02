Fundação prorroga inscrição para 19 oficinas do Arte nos Bairros

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou o estagiário Vinícius Fróes

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo prorrogou, até a próxima quarta-feira (5), as inscrições para 19 modalidades do programa Arte nos Bairros. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo aplicativo São José Viva.

Para participar, não é preciso ter experiência. Basta escolher a oficina que está sendo oferecida na casa de cultura mais próxima.

Os sorteados receberão um e-mail emitido pelo São José Viva. As oficinas começam em 10 de março e a carga horária varia de acordo com a modalidade escolhida.

Neste ano, a Fundação Cultural abriu 2.500 vagas gratuitas em 150 oficinas culturais de diferentes linguagens artísticas (música, dança, teatro, circo, cultura digital, economia criativa, gestão cultural, entre outras) para crianças, jovens e adultos. As inscrições terminam nesta quinta-feira (27), exceto para aquelas que tiveram o prazo prorrogado.

Vagas disponíveis

Confira a idade mínima dos participantes, os dias e horários de cada curso das casas de cultura no site da Fundação Cultural.

Rancho do Tropeiro – Eugênio de Melo

Mosaico

Tear com pregos

Danças Urbanas

Fotografia

Upcycling – Reutilização de papel

Teatro

Acordeon

Tim Lopes – Sul

Clemente Gomes – Norte

Eugênia da Silva – Leste

Júlio Neme – São Francisco Xavier

Cine Santana – Norte

Flávio Craveiro – Sul

Arte culinária

Danças urbanas

Modelagem em argila

Boneca de pano

Teatro

Customização de roupas

Violão

Jazz

Circo

Lili Figureira – Sudeste

Danças urbanas

Ballet

Boneca de pano

Customização de roupas

Violão

Capoeira

Circo

Programa

O programa Arte nos Bairros disponibiliza espaços, em todas as regiões de São José dos Campos, destinados às atividades culturais que dão oportunidades de aprendizagem, novas vivências, experimentação e contato com várias linguagens e técnicas, possibilitando a difusão cultural, formação de público e de profissionais para o setor.

As oficinas atendem crianças, jovens, adultos e idosos. As atividades possibilitam o acesso, de forma gratuita, ao aprendizado e exercício da arte, podendo adaptar-se aos mais variados formatos e contextos com o objetivo de oferecer o melhor atendimento à comunidade.



