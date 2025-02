Edital 29/2025 – inscrições abertas para vagas remanescentes na Segunda Licenciatura em Matemática – IFSP

Inscreva-se de 28 de fevereiro a 6 de março; acesse aqui o formulário de inscrição

A partir das 9h do dia 28 de fevereiro de 2025, estarão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do Curso Superior de Segunda Licenciatura em Matemática. Os interessados terão até as 20h do dia 6 de março de 2025 para garantir uma das 112 vagas oferecidas. Trata-se de uma oportunidade única para professores que desejam ampliar sua formação acadêmica e atuar de maneira mais abrangente no ensino da Matemática.

O curso, totalmente gratuito e ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD), tem duração de quatro semestres e se destaca pela qualidade do ensino. No entanto, há uma exigência importante: os alunos deverão comparecer a aulas presenciais aos sábados no polo escolhido no momento da inscrição. É fundamental ressaltar que o IFSP Catanduva não é um dos polos participantes.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível aqui.

O critério de seleção será a ordem de inscrição, ou seja, os primeiros a se inscreverem garantirão suas vagas.

Requisitos para Participação

Para concorrer a uma vaga, é necessário que o candidato tenha formação completa em qualquer curso superior de licenciatura na área de Ciências Exatas. Não serão aceitas inscrições de quem ainda não concluiu um curso superior ou de candidatos formados em graduações que não sejam licenciaturas na área de Ciências Exatas.

Distribuição das Vagas

As 112 vagas oferecidas estão distribuídas entre seis polos, permitindo que os candidatos escolham aquele que melhor atende às suas necessidades.

Confira o mapa de oferta:

Local Oferta Total de vagas Bragança Paulista (UAB) Segunda Licenciatura em Matemática 17 Diadema (UAB) Segunda Licenciatura em Matemática 26 Jaú (UAB) Segunda Licenciatura em Matemática 17 Matão (UAB) Segunda Licenciatura em Matemática 14 Peruíbe (UAB) Segunda Licenciatura em Matemática 17 São João da Boa Vista (UAB) Segunda Licenciatura em Matemática 21

Para esclarecimento de dúvidas, acesso ao Edital 29/2025, mapa de oferta e demais documentos do processo seletivo, os interessados podem consultar a página da seleção.