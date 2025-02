Carnaval chegando! Bora curtir com respeito e responsabilidade?

Posted on

IEF / Divulgação O Instituto Estadual de Florestas (IEF) está organizando uma exposição até domingo (13/10), que reúne uma série de banners, com fotografias de paisagens naturais e detalhes sobre a fauna e a flora das principais Unidades de Conservação (UCs) Estaduais de Minas Gerais. As imagens ficarão expostas na 40ª Feira do […]