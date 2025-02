Carnaval 2025 vai movimentar R$ 5,7 bilhões na economia da cidade, segundo estimativa da Prefeitura – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Relatório Carnaval de Dados reforça a importância econômica da festa – Alexandre Macieira/Prefeitura do Rio

O Carnaval 2025 deve movimentar a economia carioca em R$ 5,7 bilhões, segundo estimativa da Prefeitura do Rio. É o que mostra a quarta edição da publicação “Carnaval de Dados”, estudo elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo Instituto Fundação João Goulart e pela Riotur. Esse número mostra o quanto foliões do Rio e turistas nacionais e internacionais que vêm à cidade aproveitar o Carnaval podem gastar com hospedagem, transporte, alimentação, entre outros gastos ligados direta ou indiretamente à festa.

– Temos o Carnaval como uma das nossas principais ferramentas de soft power. O maior espetáculo da Terra, com as nossas escolas de samba, e centenas de blocos que levam milhões de pessoas – cariocas, brasileiros e estrangeiros – para as ruas da cidade representam muito bem o que é ser carioca – disse o prefeito Eduardo Paes.

De acordo com a publicação, lançada na véspera do Carnaval, o cálculo da cifra de R$ 5,7 bilhões considera que, pela primeira vez, serão sete dias de desfiles das escolas de samba no Sambódromo – duas noites da Série Ouro, na sexta e sábado; três noites do Grupo Especial, no domingo, segunda e terça-feira; uma noite do desfile das escolas de samba Mirins na sexta-feira; e o Sábado das Campeãs.

Além disso, as escolas de samba do Grupo Especial fizeram em 2025 dois ensaios técnicos, cada, sendo o último com teste de luz e som, em sete dias diferentes. E as escolas de samba da Série Ouro realizaram os seus ensaios em outros quatro dias. No total, foram 11 dias de ensaios técnicos no Sambódromo para o Carnaval 2025, com as arquibancadas lotadas.

O mês do Carnaval também contribui significativamente para a arrecadação municipal, com mais de R$ 220 milhões em ISS provenientes de serviços relacionados à folia.

– O Carnaval é uma das principais engrenagens da economia carioca, que gira em especial no mês do evento, mas também o ano inteiro, impulsionando no desenvolvimento econômico da cidade com geração de emprego e renda para os cariocas – afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio, Osmar Lima.

Destaques do Carnaval em Dados: mais de 8 milhões de foliões são aguardados na cidade

O público total estimado na cidade do Rio é de 8 milhões de foliões nos diversos eventos carnavalescos – como nos desfiles das escolas de samba no Sambódromo e na Intendente Magalhães, nos blocos de rua, nos bailes populares, além dos tradicionais festejos na Cinelândia e Avenida Chile, sendo 6 milhões nos blocos e 2 milhões nos demais eventos. Os sete dias de desfiles levam 46 escolas de samba a desfilar na Sapucaí – 12 do Grupo Especial, 16 da Série Ouro e 18 de escolas Mirins –, com mais de 60 mil desfilantes. Nos desfiles no Sambódromo, no Grupo Especial, as escolas levam, no total, aproximadamente, 36 mil componentes. Na Série Ouro, aproximadamente, 27,2 mil componentes. Nesse sentido, no total, são 63,2 mil componentes em todos os desfiles no Sambódromo, das 12 escolas do Grupo Especial e 16 da Série Ouro.

Já os 457 blocos previamente autorizados pela Riotur têm mais de 2,5 mil horas de apresentação, sendo 38,1% no pré-Carnaval e 61,9% na semana do Carnaval. São 9 megablocos, que concentram 54% do total do público esperado. Já os blocos tradicionais, em maior número (422), concentram 45% dos foliões no mesmo período, sendo 16,0% dos blocos parados e 84,0% com deslocamento.

– O Carnaval, portanto, não é apenas uma festa, mas um verdadeiro motor de desenvolvimento. A apresentação de dados e resultados ligados ao evento dá luz à responsabilidade com que a festa precisa ser tratada, assim como o cuidado diário com a cidade. O Carnaval é, em essência, um presente para moradores, turistas e o desenvolvimento da cidade – declarou o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Mais de 20 mil servidores públicos municipais atuam na operação durante o período da festa

O documento publicado pela Prefeitura do Rio também informa que serão 23 órgãos municipais atuando nos diversos eventos, para o planejamento e operação do Carnaval, por meio de cerca de 21 mil funcionários. Ao menos 16 mil equipamentos são destacados especificamente para esta atuação.

Além dos mais de 21 mil servidores da Prefeitura do Rio, também há mais de 15 mil ambulantes licenciados pela Prefeitura do Rio, formando aproximadamente 50 mil trabalhadores no Carnaval. A atuação de cada órgão municipal está detalhada no PDF Carnaval de Dados.

– Ao celebrarmos a quarta edição do relatório “Carnaval de Dados” reafirmamos um compromisso essencial: compreender o Carnaval não apenas como um evento, mas a partir de muitas perspectivas que impactam a cidade do Rio de Janeiro quer você goste de Carnaval ou não. Uma expressão cultural, mas também um ativo estratégico e, notem, para a gestão pública e o desenvolvimento econômico da cidade também. O Instituto Fundação João Goulart tem o orgulho de seguir aprimorando esse estudo, trazendo novas perspectivas sobre a relação entre a administração pública e o maior espetáculo da Terra. Que este relatório continue a ser um instrumento para aprimorar a tomada de decisão dos gestores públicos e um convite para que a sociedade reconheça no Carnaval um poderoso vetor de desenvolvimento de cidades – disse a presidente do Instituto Fundação João Goulart, Rafaela Bastos.

A publicação completa está disponível no Observatório Econômico do Rio e no Repertório.