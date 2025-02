Capacitação reúne 117 agentes comunitários de Saúde – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na tarde quarta-feira, 26, a Secretaria de Saúde promoveu uma reunião com os agentes comunitários de Saúde de Ubatuba para fortalecer o vínculo com as equipes. A capacitação foi realizada pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) e aconteceu no Teatro Municipal, contando com 117 profissionais da categoria.

No encontro, foram compartilhadas técnicas para criar grupos de atividades e apoio entre os moradores e profissionais de Saúde da rede municipal. O treinamento teve como foco principal o olhar atento e individualizado para cada um em sua micro área de atuação. Os agentes também puderam apresentar sugestões para a Conferência Municipal da Saúde do Trabalhador, que acontecerá em breve no município.

“A importância desta atividade está em ensiná-los a usar técnicas e tecnologias adequadas para disseminar informações de Saúde para a população, por meio de abordagens em grupo, potencializando e fortalecendo as interações sociais e os vínculos e, assim, trabalhando a prevenção, promoção e recuperação de Saúde do usuário do SUS”, destacou a enfermeira responsável pelo Neps, Olívia Samersla.

Os agentes comunitários de Saúde desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e prevenção de doenças na comunidade. Eles são os principais articuladores entre a comunidade e os serviços oferecidos pelo município. Os profissionais realizam visitas periódicas e acompanham os moradores de cada micro área da cidade para monitorar a saúde das famílias e o ambiente em torno