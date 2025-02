Atleta do São José Rugby faz parte de campanha histórica da seleção

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O São José Rugby esteve representado em um momento histórico para o rugby feminino brasileiro. No último fim de semana (21 a 23 de fevereiro), Mariana Nicolau defendeu a Seleção Brasileira Feminina na quarta etapa do Circuito Mundial de Sevens, disputado em Vancouver, no Canadá.

As Yaras fizeram uma campanha memorável, alcançando a quinta colocação – a melhor posição do Brasil na história do torneio. Com vitórias marcantes sobre a Austrália, por 14 a 12, e contra a Grã-Bretanha, por 19 a 10, na disputa pelo quinto lugar.

A trajetória da Seleção começou no Grupo A, ao lado das anfitriãs do Canadá, que venceu as brasileiras por 26 a 19. No segundo confronto, veio uma vitória histórica sobre a Austrália, de virada, por 14 a 12. O duelo foi decidido no último lance, com um tackle salvador que garantiu o triunfo brasileiro. No encerramento da fase de grupos, o Brasil superou a Espanha por 19 a 17, garantindo vaga nas quartas de final.

Na fase eliminatória, o Brasil acabou derrotado por Fiji por 46 a 0. No entanto, a equipe se reergueu rapidamente e, na disputa do quinto lugar, venceu a Grã-Bretanha por 19 a 10, cravando o melhor resultado da história da Seleção Brasileira no Circuito Mundial de Sevens.

Com a campanha, o Brasil segue na nona posição da classificação geral, agora com 26 pontos – mesma pontuação de Fiji, que ocupa o oitavo lugar. A próxima etapa do Circuito Mundial de Sevens acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março, em Hong Kong.

Masculino

A Seleção Brasileira Masculina de Rugby Sevens tem um novo desafio pela frente: a disputa do World Rugby Sevens Challenger, a segunda divisão do Circuito Mundial. O torneio será realizado na Cidade do Cabo, na África do Sul, a partir deste sábado (1º de março).

O Brasil terá três representantes do São José Rugby entre os 12 atletas convocados: Carlos Henrique (Carlinhos), Moisés Duque e Rafael Teixeira. Além disso, o técnico da equipe é Lucas ‘Tanque’ Duque, ex-jogador e lenda do São José Rugby e da seleção.

Na fase inicial da competição, os Tupis enfrentarão Samoa e Uganda, com as 12 seleções divididas em quatro grupos de três times cada. Os grupos da segunda etapa serão definidos com base nos resultados da fase classificatória.



