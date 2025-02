A Secretaria da Mulher, com apoio do Fundo Social e das demais secretarias, realiza “Aulão Solidário”, no Parque dos Espanhóis, nesta quinta-feira (27)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e com a participação das Secretarias da Cidadania (Secid), de Saúde (SES), de Esporte e Qualidade de Vida (Sequavi) e da Cultura (Secult), realizou, na manhã desta quinta-feira (27), o “Aulão Solidário”, com aula gratuita de forró e ginástica funcional. O evento aconteceu no Parque dos Espanhóis, na Vila Assis, Zona Leste da cidade, com a participação de frequentadores do Clube do Idoso e dos grupos de caminhada de várias UBSs do município.

O público foi recebido com um café da manhã e pôde realizar aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Também foram entregues garrafinhas de água para os participantes se hidratarem durante a atividade física, que contou com um público bastante animado.

A secretária da Mulher, Rosangela Perecini, esteve presente e falou em nome da primeira-dama, Sirlange Frante Maganhato: “Conversamos bastante sobre os projetos para este ano e nosso objetivo, com a nova Secretaria da Mulher, ao lado do Fundo Social de Solidariedade e de várias outras Secretarias, é estar próximo das mulheres do nosso município, nas mais diversas situações, do atendimento, nos casos de violência doméstica, até poder proporcionar mais saúde e qualidade de vida para mulheres na terceira idade”, afirmou a secretária.

Também foram arrecadados os alimentos levados para contribuir com a campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social.

As atividades foram conduzidas pela coordenadora da Mulher da Secid, Christina Palau, e contaram com o entusiasmo de todos os participantes.