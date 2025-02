West Ham x Leicester ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (27/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre West Ham x Leicester acontece hoje, HOJE (27/02) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Ham ue tentará a vitória em seu território.

West Ham x Leicester City – Análise e Previsões para o Confronto da Premier League

Data: 27 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília)

Local: London Stadium, Londres, Inglaterra

Competição: Premier League – Rodada 27

Após uma vitória difícil sobre o Arsenal, o West Ham United recebe o Leicester City no London Stadium, em um confronto crucial na luta contra o rebaixamento. A equipe de Londres está buscando vingança, já que sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Leicester no King Power Stadium em dezembro do ano passado.

Análise do West Ham

O West Ham vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal, que foi conquistada após uma performance sólida e disciplinada. O gol da vitória foi marcado por Jarrod Bowen no final do primeiro tempo, e a expulsão de Myles Lewis-Skelly do Arsenal ajudou a equipe visitante a segurar o resultado até o apito final. Apesar de ainda estar na parte inferior da tabela, o West Ham agora possui 30 pontos e 13 pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, com 12 jogos restantes.

Contudo, a equipe de Graham Potter ainda sofre em casa, tendo perdido os últimos dois jogos na Premier League no London Stadium. Portanto, eles buscam evitar uma nova sequência de derrotas em casa, algo que não ocorre desde a temporada 2005-06/2006-07.

Desempenho do Leicester City

O Leicester City, por sua vez, está em uma situação muito mais complicada. Após a vitória sobre o West Ham na primeira rodada da temporada, o time de Ruud van Nistelrooy vive uma crise, tendo perdido 10 de seus últimos 12 jogos na Premier League. A derrota por 4 a 0 para o Brentford no fim de semana passado deixou os Foxes na 19ª posição, com apenas 17 pontos, cinco atrás da zona de segurança.

A defesa do Leicester tem sido uma grande preocupação, já que são a única equipe na Premier League que não conseguiu nenhum “clean sheet” fora de casa, além de ter a pior defesa do campeonato com 32 gols sofridos em 12 partidas fora de casa. Com a necessidade urgente de melhorar na defesa e no ataque, o Leicester busca desesperadamente por pontos para escapar do rebaixamento.

O Desafio de Leicester

Embora o Leicester tenha vencido o West Ham nas últimas três partidas entre os dois clubes, o cenário atual é bem diferente. A equipe de Van Nistelrooy precisa corrigir rapidamente seus problemas defensivos e recuperar a forma ofensiva que foi vista nas vitórias anteriores, especialmente contra o próprio West Ham.

Possíveis Escalações

West Ham United (provável escalação): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Kudus, Soler; Ferguson.

Leicester City (provável escalação): Hermansen; Coulibaly, Faes, Okoli, Kristiansen; Soumare, Ndidi; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Vardy.

Previsão

Com base nas performances recentes, o West Ham é o favorito para este confronto. A equipe de Potter vem de uma vitória moral contra o Arsenal e tem mostrado um bom desempenho em jogos contra times promovidos. O Leicester, por sua vez, tem lutado tanto defensivamente quanto ofensivamente, e sua capacidade de se recuperar a tempo será posta à prova. Embora o Leicester tenha boas recordações de confrontos passados contra o West Ham, a situação atual da equipe e a força dos Hammers fazem com que uma vitória do West Ham seja a previsão mais provável.

Previsão do jogo: West Ham United 3-1 Leicester City

Este jogo é crucial para o Leicester, que não pode se dar ao luxo de perder mais pontos na luta contra o rebaixamento. Por outro lado, o West Ham buscará aproveitar seu momento positivo para garantir mais três pontos e afastar ainda mais qualquer temor de descenso.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

