Treinamento da Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros tem início em Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O Governo de São Paulo deu posse aos 24 novos conselheiros e respectivos suplentes do Conselho Estadual da Juventude nesta quarta-feira (17). A cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, no auditório Ulysses Guimarães. “A nossa missão é criar oportunidades para que todos vocês façam a diferença nas vidas de outras pessoas. Por isso é […]