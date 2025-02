Teatro Municipal exibe longa-metragem “Black Rio! Black Power!” – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O projeto Cinema Popular de Ubatuba, com o apoio da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), realizará uma nova exibição no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto. No dia 6 de março, às 19h, o público poderá assistir ao longa-metragem “Black Rio! Black Power!”, com entrada gratuita, sendo necessário retirar os ingressos no site megabilheteria.com. A classificação indicativa é para maiores de 12 anos.

Dirigido por Emílio Domingos, o filme aborda os bailes de soul music no Rio de Janeiro durante a ditadura militar, que se tornaram espaços de resistência política e de valorização da identidade negra. A produção rememora a trajetória de Dom Filó, ativista e produtor cultural, e a história do grupo Soul Grand Prix, que se tornou um ícone do movimento Black Rio. Com uma trilha sonora composta por James Brown, o filme destaca a influência do movimento Black Rio na evolução do funk e do hip-hop. Com 75 minutos de duração, a obra destaca o papel da música na luta por justiça racial.

O Cinema Popular é uma ação do grupo Apoenã de Fotografia e Cinema, formado por cineastas, fotógrafos e produtores culturais associados ao Setorial de Cinema e Fotografia da Fundart. Desde 2023, o projeto busca proporcionar maior acesso à cultura audiovisual em Ubatuba, com sessões gratuitas de curtas, médias e longas-metragens realizadas na primeira quinta-feira de cada mês.

Este projeto foi contemplado no Edital do Fundo Municipal de Cultura de 2024 da Fundart, recebendo apoio financeiro para dar continuidade às atividades ao longo de 2025.