Sorocaba inicia 2025 com saldo positivo em geração de empregos e supera desempenho do Estado e do País – Agência de Notícias

Comparado a janeiro de 2024, Sorocaba teve aumento de 10,54% no saldo positivo de empregos, caminhando na contramão de Estado e País, que registraram queda de 1,27% e 20,74% respectivamente

A cidade de Sorocaba inicia 2025 com saldo positivo em geração de empregos. Com resultado de 1.478 vagas no mês de janeiro deste ano (12.812 admissões ante 11.334 desligamentos), o número representa um aumento de 10,54% em relação a janeiro de 2024, que teve saldo positivo de 1.337 vagas (11.811 admissões ante 10.474 desligamentos).

O desempenho positivo de Sorocaba foi na contramão do estado de São Paulo, que registrou queda de 1,27% no período (36.125 em janeiro de 2024 ante 36.592 empregos em janeiro de 2025) e, até mesmo, que o Brasil, com queda de 20,74% no saldo de empregos (173.233 em janeiro de 2024 ante 137.303 empregos em janeiro de 2025). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (26).

Para o prefeito Rodrigo Manga, resultados como esse mostram como a economia sorocabana está bem aquecida, o que consequentemente gera mais emprego e renda na cidade. “Não tenho dúvidas do excelente trabalho que a Atual Administração está realizando junto à iniciativa privada e aos trabalhadores sorocabanos. Isso faz sentir mais orgulho de nossa cidade, cativando mais empreendedores a migrarem suas unidades fabris para o município”, disse.

O setor que mais empregou na cidade de Sorocaba, em janeiro, foi o de Indústria, com mais 942 postos; Construção Civil, com 505; e Serviços, com 412 vagas de trabalho.

O secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Péricles Regis, comenta a atuação da pasta municipal para o saldo de empregos sempre positivo. “Entre os diversos programas municipais, como o ‘Mutirão de Empregos Sorocaba’ os sorocabanos contam com o Sine Municipal, mais conhecido como o antigo PAT, que atende a população diariamente. Ambos são grandes facilitadores para os munícipes que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho”.

O resultado de Sorocaba em saldo de empregos, no comparativo anual, ficou também à frente de cidades de porte semelhante ou maior e que são tradicionalmente grandes geradoras de oportunidades de trabalho, tais como: Piracicaba (saldo de 1.331 vagas de trabalho), Guarulhos (1.199), São José do Rio Preto (838), Campinas (721), Jundiaí (636), Diadema (424) e São José dos Campos (280).

Mais vagas de emprego

Para fomentar o preenchimento de vagas de emprego, a Prefeitura de Sorocaba disponibiliza os serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para todo cidadão que deseja realizar a consulta sobre vagas disponíveis. Ela pode ser feita pelo site: empregabrasil.mte.gov.br e pelo aplicativo para celular Sinefacil.

O Sine Municipal de Sorocaba também recebe os interessados, sem necessidade de agendamento prévio, em sua unidade fixa na Rua Coronel Cavalheiros, 353, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como nas Casas do Cidadão. O munícipe deve apresentar carteira de trabalho, CPF e RG. Além disso, os interessados podem enviar currículos pelos computadores disponíveis para uso da população, no Sine Municipal de Sorocaba, no Centro. É possível também contatar o Sine Municipal de Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.

Outra vantagem é que a nova unidade móvel do Sine e as Casas do Cidadão ampliam as oportunidades de acesso do trabalhador sorocabano às oportunidades de emprego, fornecendo informações sobre todas as vagas disponíveis e possibilidades de realizar o encaminhamento às vagas de interesse.