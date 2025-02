Serviços de cidadania e Dia da Beleza são oferecidos a pessoas em situação de rua em Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Mariana Campos/Secom

A mesma ação ocorrerá na Praça Coronel Fernando Prestes, nesta quarta-feira (26), aberta a todos os moradores

A Prefeitura de Sorocaba e o Governo do Estado de São Paulo ofereceram, nesta terça-feira (25), serviços gratuitos de documentação e o Dia da Beleza, com corte de cabelo gratuito, a pessoas em situação de rua, na entidade SOS (Serviço de Obras Sociais), localizada no Jardim Capitão.

A programação gratuita, articulada pela Secretaria da Cidadania (Secid), contou ainda com a parceria da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) e da Secretaria da Saúde (SES).

No local, 46 pessoas em situação de rua receberam corte gratuito de cabelo e/ou fizeram a barba, com a equipe de professor e alunos da Audax Cursos Profissionalizantes.

Em uma das salas do SOS, a Secretaria da Saúde (SES) realizou aferição de pressão e testes de glicemia em 52 pessoas. Uma equipe do CAPS AD III também permaneceu no local dando orientações ao público.

Além disso, o Sine Móvel permaneceu estacionado no SOS durante toda a ação. Lá, os profissionais da Sert atenderam e encaminharam 37 pessoas para entrevistas de emprego.

Já a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), do Governo do Estado, levou o projeto Cidadania Itinerante, com diferentes serviços gratuitos de documentação. Em um ônibus, a equipe atendeu mais de 50 pessoas, principalmente para a segunda via do RG, segunda via da Certidão de Nascimento, atestado de antecedentes criminais, regularização do Título de Eleitor e regularização do CPF.

Eric Licio Sobeira, que está há duas semanas abrigado no SOS, buscou o projeto Cidadania Itinerante para conseguir a segunda via da sua Certidão de Nascimento. Ele está desempregado e para obter o BPC-Loas (Benefício assistencial à pessoa com deficiência), do Governo Federal, precisa dessa documentação. “O documento vai chegar aqui no SOS mesmo, bem simples. Gostei muito do atendimento”, comentou.

Quem também participou da ação articulada pela Secretaria da Cidadania foi Adriana Aparecida Celestino. Ela foi atendida pelos profissionais do SINE Móvel e já saiu com uma carta de encaminhamento para entrevista. Esperançosa, ela vai tentar, nos próximos dias, uma vaga de auxiliar de limpeza. “Estou há 25 dias aqui no SOS porque bloquearam o meu benefício e não consegui mais pagar o aluguel. Agora conseguindo um emprego, consigo me virar”, contou.

Quarta-feira na Praça Coronel Fernando Prestes

Já na quarta-feira (26), das 9h às 17h, a população que estiver na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro de Sorocaba, também poderá receber corte gratuito de cabelo e, ainda, ser atendido no Sine Móvel.

Da mesma forma, a Secretaria da Justiça e Cidadania levará o ônibus do projeto Cidadania Itinerante à Praça Coronel Fernando Prestes. Lá os moradores também terão acesso a todos os serviços gratuitos de documentação. Serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, até uma hora antes do término dos atendimentos.

No ônibus do projeto Cidadania Itinerante, serão oferecidos os seguintes serviços: agendamento de 1.ª e 2.ª via de RG; agendamento de 2.ª via de CNH; agendamento na Receita Federal; atestado de antecedentes criminais; baixar Carteira de Trabalho Digital no celular; consulta Serasa; criação de conta GOV; elaboração de currículo; emissão de 2.ª via de CPF e título de eleitor; emissão de 2.ª via de contas (água e luz); encaminhamento para coordenações, programas e ouvidoria da SJC; entrada no seguro-desemprego; orientações do Procon e da Defensoria Pública; orientações migratórias oferecidas pela Organização Internacional para as Migrações (OIM); recebimento de denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual e/ou identidade de gênero e de intolerância religiosa; registro de boletim de ocorrência; e solicitação de 2.ª via das certidões de nascimento, casamento e óbito.