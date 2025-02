Secretarias de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista e de Segurança Urbana homenageiam policiais militares que localizaram criança perdida no Centro

A Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea) e a Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) realizaram, na tarde desta quarta-feira (26), uma homenagem aos policiais que atuaram na ocorrência envolvendo uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas ruas do Centro da cidade.

Isso aconteceu no dia 27 de janeiro passado, quando o menino Arthur, de apenas seis anos, se valeu de uma momentânea distração de sua mãe, Karen Caroline de Oliveira Silva e saiu correndo. Em um curto espaço de tempo, ele se deslocou por várias ruas, assustando sua mãe e mobilizando várias pessoas que trabalham ou passavam pelo local, e que começaram a procurá-lo.

Foi quando a mãe solicitou a ajuda de uma equipe da Polícia Militar, formada pela soldado PM Busanello e seus colegas, os policiais Justo e Miguel, que conseguiram localizar a criança algumas ruas depois de onde ele estava com sua mãe. “Ele estava sozinho. As pessoas em volta não tinham se dado conta de que ele estava perdido. Mostramos uma foto, que a mãe havia nos passado, e ele confirmou que se tratava dele mesmo na imagem. Assim, conseguimos levar a criança de volta até o encontro de sua mãe”, conta a soldado Busanello.

O momento do reencontro, como relatam os participantes, inclusive a mãe do garoto, foi muito emocionante, pois houve muita apreensão pelo que pudesse ter acontecido com o menino.

Ao saber do desfecho positivo do caso, o secretário Vinícius Aith, titular da Sintea, ao lado do secretário de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia, decidiram promover o encontro, no gabinete do prefeito Rodrigo Manga, entre a família da criança e os policiais envolvidos, prestando-lhes uma homenagem. “É importante agradecer, principalmente os policiais militares, que prontamente atenderam a família e conseguiram se comunicar muito bem com a criança, deixando-a tranquila e levando de volta até a mãe”, resume o secretário Vinícius Aith.

Foi um caso que, graças à agilidade e proatividade da equipe policial, teve um final feliz para todos.