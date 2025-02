Saúde atende mais 60 pacientes com distribuição de óculos de grau gratuitos – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Um balanço de situações que formam um cenário positivo. Essa é a realidade do Pantanal sul-mato-grossense apresentada pelo governador Eduardo Riedel no evento ‘Pantanal no Contexto Global’, realizado em Brasília (DF) nesta terça-feira (7). Riedel foi um dos palestrantes do evento, que contou com a participação de especialistas acadêmicos, integrantes de ONGs, autoridades ambientais e […]