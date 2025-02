São José x Bauru ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (27/02)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre São José x Bauru hoje, HOJE (27) as 19H30 hs tem como mandante do jogo é o SJ time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

São José x Bauru – NBB 2024: Confronto de Gigantes no Basquete Nacional

Na próxima quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, o São José Basketball receberá o Bauru Basket em mais um duelo emocionante válido pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2024. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília) e promete ser uma partida de alto nível entre duas das maiores equipes do basquete brasileiro. A expectativa é grande, com os torcedores de ambos os times aguardando um confronto de tirar o fôlego.

Onde Assistir ao Jogo

O duelo entre São José e Bauru terá cobertura ao vivo em plataformas de apostas esportivas como o Bet365, Betano.br, BetEsporte e Estrelabet, que oferecem transmissões ao vivo para seus usuários. Lembre-se de que para assistir, é necessário ter saldo em sua conta ou realizar uma aposta nas últimas 24 horas, conforme as regras de cada plataforma.

Últimos Confrontos: Quem Leva a Melhor?

O último confronto entre São José e Bauru aconteceu em 2 de novembro de 2024, em uma partida acirrada que terminou com a vitória do Bauru por 73 a 67. Este resultado reforçou a força do time de Bauru, que vem de bons desempenhos em suas últimas partidas, como a vitória sobre o Corinthians Paulista em 16 de fevereiro de 2025, por 74 a 64.

Por outro lado, o São José tem se esforçado para encontrar sua melhor forma na temporada. A equipe vem de derrotas recentes para o Franca (68 a 105) e o Paulistano (93 a 78), mas sempre é uma ameaça em casa e pode surpreender no duelo contra Bauru.

Últimos Jogos:

São José : 16/02/25 – São José 68 x 105 Franca (D) 13/02/25 – São José 78 x 93 Paulistano (D) 04/02/25 – São José 93 x 97 Mogi (D)

: Bauru : 16/02/25 – Bauru 74 x 64 Corinthians Paulista (V) 08/02/25 – Bauru 62 x 80 Mogi (D) 05/02/25 – Bauru 91 x 94 Pato (V)

:

Confrontos Diretos Recentes:

02/11/24 : Bauru 73 x 67 São José

: Bauru 73 x 67 São José 03/04/24 : Bauru 91 x 92 São José

: Bauru 91 x 92 São José 20/12/23 : São José 74 x 82 Bauru

: São José 74 x 82 Bauru 21/04/23 : Bauru 71 x 66 São José

: Bauru 71 x 66 São José 20/04/23: Bauru 79 x 83 São José

Expectativa para o Jogo

O confronto entre São José e Bauru tem grande importância para as duas equipes. O Bauru busca consolidar seu bom momento na temporada, enquanto o São José tentará reverter as derrotas recentes e voltar a brigar pelas primeiras posições do NBB.

Com um jogo equilibrado e cheio de talento, quem será que sairá vitorioso neste clássico do basquete brasileiro? A resposta vem no dia 27 de fevereiro, às 19h30!