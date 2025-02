Qual filme vai passar Sexta (28/02) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 28/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sessão da Tarde exibe “Central do Brasil” nesta sexta-feira (28/02/2025)

A Sessão da Tarde desta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, traz um dos maiores clássicos do cinema nacional: “Central do Brasil”. O premiado drama dirigido por Walter Salles emociona ao contar a jornada de Dora (Fernanda Montenegro) e Josué (Vinícius de Oliveira) pelo interior do Brasil em busca de um recomeço.

Sinopse de “Central do Brasil”

Dora é uma ex-professora que ganha a vida escrevendo cartas para analfabetos na movimentada Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Um dia, ela conhece Josué, um menino que acaba de perder a mãe em um trágico acidente. Sem ter para onde ir, Josué deseja encontrar seu pai, que vive no Nordeste. Inicialmente relutante, Dora decide ajudá-lo e os dois embarcam em uma jornada emocionante pelo Brasil profundo, onde enfrentam desafios, fazem descobertas e constroem uma inesperada relação de afeto.

Elenco e Direção

O filme conta com atuações marcantes, destacando-se:

Fernanda Montenegro como Dora

como Dora Vinícius de Oliveira como Josué

como Josué Marília Pêra como Irene

como Irene Otávio Augusto, Othon Bastos e Matheus Nachtergaele em papéis secundários de grande impacto

A direção de Walter Salles e o roteiro sensível transformam “Central do Brasil” em um retrato emocionante da realidade brasileira, abordando temas como abandono, esperança e reencontro.

Premiações e Reconhecimento

Lançado em 1998, o longa conquistou diversos prêmios internacionais, incluindo o Urso de Ouro no Festival de Berlim e indicações ao Oscar de Melhor Atriz (Fernanda Montenegro) e Melhor Filme Estrangeiro. Além disso, a obra continua sendo reverenciada como uma das melhores produções da história do cinema brasileiro.

Por que assistir?

Se você ainda não viu “Central do Brasil”, essa é uma ótima oportunidade para conferir uma das histórias mais emocionantes do cinema nacional. Com atuações inesquecíveis e uma trama envolvente, o filme promete tocar o coração do público nesta Sessão da Tarde.

Prepare-se para se emocionar com essa belíssima jornada nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, na TV Globo!