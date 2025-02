Procon-JP registra variação de mais de 66% no preço do ovo em pesquisa nos supermercados e feiras livres

A variação no preço do ovo chega a 66,67% nos supermercados e feiras livres de João Pessoa, segundo pesquisa de preços realizada pelo Procon-JP nesta segunda-feira (24). O percentual é para o ovo tipo vermelho. A bandeja com 30 unidades tem preços entre R$ 18 (Box do Guará – Mercado Central) e R$ 30 (Box 09 – Mercado de Tambaú), e também a maior diferença: R$ 12; e a bandeja com 15 unidades, que está oscilando entre R$ 9 (Box do Guará – Mercado Central) e R$ 15 (Box 09 – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 6.

Outra variação bem significante ficou com a bandeja com 30 unidades do ovo tipo branco médio, 38,89%, que está com preços entre R$ 18 (Box do Guará – Mercado Central) e R$ 25 (Box João Ferreira – Mercado da Torre), diferença de R$ 7.

O levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizado em 23 estabelecimentos e traz preços de 71 itens, como ovos vermelho, branco, médio, grande e extragrande.

Mais variações – O Procon-JP encontrou, ainda, a variação de 25% na bandeja do ovo branco grande com 30 unidades, que oscila entre R$ 20 (Box do Guará – Mercado Central) e R$ 25 (Box 09 – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 5; e na bandeja com 15 unidades do branco grande, que está com preços entre R$ 10 (Box do Guará – Mercado Central) e R$ 12,50 (Box 09 – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 2,50.

Locais pesquisados – A pesquisa levantou preços nos seguintes supermercados: Latorre (Torre); Menor Preço (Bairro dos Estados); Bemais e Carrefour (Bancários); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Rede Compras (Bessa); Aquarius (Jaguaribe); e Assis (Mangabeira VIII/Cidade Verde).

Já em relação aos mercados públicos, os visitados foram: Central (Box do Guará, Carlos do Ovo e Varejão dos Frios); Torre (Boxes do Gordo, China Ovos, Zé das Frutas e Verduras e João Ferreira); Mangabeira (Mercadinho Soares e Mercadinho Tauaré); Bairro dos Estados (Mercadinho Mini Preço e Tropical); e Tambaú (Boxes 09, 13 e 14 e Cristalingra das Frutas).

