Prefeitura realiza manutenção após fortes chuvas na cidade

Posted on

A revitalização da estrada do Cais do Porto, popularmente conhecido como “Caisão”, no bairro do Itaguá, está em fase final e, em breve, a população poderá desfrutar de um espaço mais moderno, acessível e com uma vista privilegiada da baía de Ubatuba.A obra foi iniciada em 2023 e contempla uma série de melhorias que incluem […]