Prefeitura de Sorocaba abre agendamento para visitas monitoradas no Parque da Biquinha e para o projeto “Bica vai à Escola”

Escolas públicas e particulares de Sorocaba e outros grupos interessados já podem fazer o agendamento prévio para participar, de forma gratuita, neste primeiro semestre de 2025, a partir do mês de março, das visitas monitoradas no Parque da Biquinha, localizado no Jardim Emília, e do projeto “Bica vai à Escola”.

Oferecida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a programação educativa no Parque da Biquinha tem como objetivo sensibilizar as crianças a respeito de temas ligados a preservação do meio ambiente, de forma lúdica e interativa.

A visita monitorada no Parque da Biquinha ocorrerá às sextas-feiras, no período da manhã, voltada a escolas de Educação Infantil e de Educação Fundamental, além de instituições, oferecendo quatro opções de roteiros: “Conhecendo o Parque da Biquinha”, “Conhecendo as aves do Parque” e “Cultura Indígena” e “Os Polinizadores”.

No roteiro “Conhecendo o Parque da Biquinha”, o grupo percorre as principais trilhas do local e conhece a história do Parque da Biquinha, os abrigos da biodiversidade, a nascente que dá nome ao local, o ciclo da água, a vegetação existente, incluindo as principais árvores, além das aves e outros animais que habitam o espaço ecológico. A atividade monitorada é finalizada com dinâmica, jogo cooperativo ou pintura facial, conforme o tema escolhido pela escola ou instituição.

Na opção “Conhecendo as aves do Parque”, a equipe de Educação Ambiental da Sema oferece aos participantes a oportunidade de manusear materiais biológicos de aves, fotos e bichos de pelúcia, além de participar da prática de observação de aves, conhecendo as principais aves que habitam o Parque da Biquinha, bem como suas curiosidades e características. Ao final, o grupo participa de um jogo cooperativo que mostra o som de diferentes espécies de aves, utilizando apitos, e produzem um monóculos de garrafa PET.

A visita monitorada com a temática “Cultura Indígena” conta com exposição e manuseio de peças indígenas, interação com um fantoche de curumim, além de música e uma oficina de pintura ou uma oficina de enfeites indígenas, com a confecção, por exemplo, de colares, utilizando folhas secas e miçangas.

Por fim, o roteiro “Os Polinizadores” terá exposição e manuseio de peças biológicas, fotos e bichos de pelúcia e uma oficina de pintura facial, com o desenho da abelha ou do morcego. A ideia é apresentar os principais polinizadores, como a abelha, o beija-flor, a borboleta, o morcego, entre outros, a importância da polinização e sensibilizar para o cuidado com esses animais que são responsáveis por transferir o pólen das plantas, permitindo a produção de frutos e sementes e garantido a diversidade das plantas, o que é essencial para a manutenção da biodiversidade.

Já o projeto “Bica vai à escola” é voltado a alunos a partir de 5 anos de idade de unidades de Educação Infantil de Sorocaba e tem como intuito conscientizar os pequenos, levando às escolas temas ligados à preservação do meio ambiente, de forma recreativa e interativa, utilizando material biológico, jogos educativos, binóculos, fantoches, entre outros, conforme o tema escolhido pela escola: “Aves”, “Cultura Indígena” ou “Os Polinizadores”. A atividade ocorrerá às quartas (tarde) e quintas-feiras (manhã).

O agendamento prévio deve ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3224-1997. O Parque da Biquinha está localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112, no Jardim Emília, e funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada gratuita.