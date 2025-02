Paulistano x Unifacisa ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (27/02)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Paulistano x Unifacisa hoje, HOJE (27) as 19H30 hs tem como mandante do jogo é o Paulistano time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Paulistano x Unifacisa – NBB 2025: Análise e Expectativas para o Jogo de 27/02/2025

O confronto entre Paulistano e Unifacisa no dia 27 de fevereiro de 2025 promete ser uma disputa emocionante no NBB (Novo Basquete Brasil). A partida, marcada para as 19h30, coloca frente a frente duas equipes que, apesar de seus altos e baixos nas últimas rodadas, têm mostrado potencial para se destacar no campeonato.

Últimos Jogos: Paulistano

O Paulistano chega para este jogo com um desempenho positivo nas últimas rodadas. Venceram São José por 93 a 78 no dia 13 de fevereiro, uma vitória importante para a moral do time. Porém, sofreram uma derrota para o Corinthians Paulista (74 a 65) na rodada anterior. O time tem alternado vitórias e derrotas, mas sua força em casa ainda se mantém uma vantagem.

Últimos Resultados do Paulistano:

Vitória contra São José (93-78) – 13/02/2025

(93-78) – 13/02/2025 Derrota para o Corinthians Paulista (74-65) – 11/02/2025

(74-65) – 11/02/2025 Vitória contra Pinheiros (61-69) – 05/02/2025

Últimos Jogos: Unifacisa

Por outro lado, a Unifacisa vem de um desempenho misto nas últimas partidas, com algumas vitórias e derrotas apertadas. A mais recente derrota foi para o Flamengo, com um placar de 85 a 71, o que mostra que a equipe precisa se ajustar para melhorar seus resultados fora de casa.

Últimos Resultados da Unifacisa:

Derrota contra Flamengo (85-71) – 15/02/2025

(85-71) – 15/02/2025 Derrota para São Paulo (68-66) – 13/02/2025

(68-66) – 13/02/2025 Vitória contra Brasília (80-67) – 05/02/2025

Confrontos Diretos

Nos últimos confrontos entre as duas equipes, o Paulistano tem levado a melhor. Na partida de novembro de 2024, o time da capital paulista venceu a Unifacisa por 86 a 69, uma vitória convincente. Em outros encontros recentes, o Paulistano também se saiu vencedor em jogos apertados, mostrando uma ligeira vantagem no histórico recente.

Últimos Confrontos Diretos:

Paulistano 86-69 Unifacisa – 14/11/2024

– 14/11/2024 Unifacisa 69-75 Paulistano – 08/02/2024

– 08/02/2024 Paulistano 67-55 Unifacisa – 06/11/2023

Análise do Jogo

O Paulistano, jogando em casa, entra com favoritismo para este confronto, considerando suas recentes vitórias e a vantagem nos confrontos diretos. O time tem uma defesa sólida e um ataque eficiente, o que deve ser crucial contra a Unifacisa, que vem tendo dificuldades em algumas partidas, especialmente fora de casa.

Porém, a Unifacisa tem mostrado força em alguns jogos e, com a motivação de buscar uma recuperação após derrotas, pode ser um adversário perigoso. O time precisará melhorar sua consistência e atacar com mais precisão se quiser desafiar o Paulistano em sua casa.

Odds para o Jogo

As odds para o jogo estão equilibradas, com o Paulistano sendo o favorito nas casas de apostas, mas a Unifacisa não está descartada como uma ameaça:

Bet365 : Paulistano 1.48 | Unifacisa 2.55

: Paulistano 1.48 | Unifacisa 2.55 Betano : Paulistano 1.57 | Unifacisa 2.37

: Paulistano 1.57 | Unifacisa 2.37 Estrelabet: Paulistano 1.50 | Unifacisa 2.50

Transmissão Ao Vivo

O jogo Paulistano x Unifacisa será transmitido ao vivo em diversas plataformas, como o Flashscore e outros sites de apostas, onde você pode acompanhar as estatísticas em tempo real. Além disso, quem realizar apostas nas últimas 24 horas pode ter acesso à transmissão ao vivo.

Horário: 27/02/2025, às 19h30 (horário de Brasília)

Expectativas

A expectativa é de um jogo competitivo, com o Paulistano buscando confirmar sua força em casa, enquanto a Unifacisa tentará superar suas últimas derrotas e conquistar uma vitória importante fora de casa.

Fique atento ao Flashscore para acompanhar ao vivo e ver o desempenho dessas duas equipes no NBB 2025.