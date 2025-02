Parque Tecnológico de Sorocaba reúne Sebrae-SP e empresas para apresentar agenda estratégica para o desenvolvimento da Região Metropolitana

Lideranças locais e regionais irão discutir estratégias e ações focadas em Agro, Turismo e Indústria, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento sustentável da nossa região

No dia 7 de abril, o Parque Tecnológico de Sorocaba será palco do Encontro de Lançamento da Agenda Estratégica de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). O evento apresentará o Plano Diretor, desenvolvido pelos participantes do Programa LÍDER ao longo de 2024, com a mediação do Sebrae-SP. Esse plano reúne diretrizes estratégicas para o crescimento das cidades da região, com foco nas áreas de Agro, Turismo e Indústria, identificadas como as principais forças e oportunidades pelos líderes locais.

Com o objetivo de fortalecer as lideranças e promover a cooperação entre os municípios, o Programa LÍDER desempenhou papel fundamental ao longo de 2024. Durante o ano, o Sebrae-SP mediou oito encontros com 58 líderes, de 28 municípios da Região Metropolitana, buscando identificar as carências e os potenciais da região. Os líderes concluíram que as áreas de Agro, Turismo e Indústria são as mais promissoras para impulsionar o desenvolvimento sustentável e fortalecer as pequenas empresas locais.

O Plano Diretor, resultado desse esforço conjunto, será apresentado e discutido durante o evento de 7 de abril, marcando o início da implementação das diretrizes estratégicas com outras lideranças regionais.

“Esperamos que os líderes consigam permanecer unidos nessa construção coletiva, para melhorar a forma de pedir recursos, focar em segmentos estratégicos e buscar mais parcerias, para que mais recursos cheguem à região,” afirma Nelson Harvey, Superintendente do Sebrae-SP.

Alexandre Martins, gerente regional do Sebrae, complementa: “Em 2024, conseguimos dar os primeiros passos para um grande avanço no desenvolvimento da nossa região, com foco em setores chave. Agora, o objetivo é que os próprios líderes sigam esse caminho, promovendo uma governança mais robusta e colaborativa. Estamos prontos para ver esses líderes fortalecerem ainda mais suas redes de colaboração e avançarem para um futuro próspero para a região.”

O evento também reunirá outras lideranças convidadas, incluindo representantes de diferentes esferas do governo e da iniciativa privada, com o objetivo de fortalecer a rede de colaboração e promover ações para o desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana de Sorocaba.

“O Projeto LÍDER foi criado pelo Sebrae, que escolheu algumas lideranças da RMS para que fossem treinadas, entre as quais, nós, do Parque Tecnológico. Participamos de um período de treinamento de oito meses. O objetivo é que todas essas lideranças possam contribuir de forma direta na gestão das cidades. Eu achei extremamente importante, primeiro, pelo alto nível dos participantes, divididos nos três eixos principais: agro, indústria e turismo. Segundo, porque a formação ocorreu com pessoas que já atuam nesses segmentos. Para o encontro do dia 7 de abril já temos, inclusive, algumas ideias e propostas já formuladas. E o importante é os gestores saberem que têm nesse grupo pessoas que poderão auxiliá-los. E vamos nos unir em busca de resultados positivos para as demandas da região. Então, é uma ação extremamente importante. O governo do Estado vem demonstrando muita atenção com a nossa região e nós temos que aproveitar esse momento e essa oportunidade, inclusive, para outros segmentos além desses três eixos principais”, avalia o presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancellara.

Sobre o Programa LÍDER

A estratégia dos Territórios Empreendedores, jornada criada e oferecida pelo Sebrae, segue avançando por todo o país com o objetivo de fortalecer as lideranças locais e promover um ambiente de cooperação e parceria entre municípios brasileiros. Desta forma, o Programa LÍDER surge direcionado diretamente às lideranças provenientes dos setores público, privado e do terceiro setor, e, indiretamente, a toda a sociedade brasileira.

O LÍDER foi concebido para mobilizar e apoiar as lideranças na efetivação das vocações e na otimização dos recursos locais, com ênfase nos pequenos negócios. O programa foca na capacidade de desenvolvimento contínuo, na melhoria e na maximização das relações pessoais, organizacionais, locais e regionais. Assim, pretende intensificar e otimizar os relacionamentos em rede, como solução individual e coletiva para o desenvolvimento regional sustentável.

A ação visa a formação de um ambiente institucional que estimula não apenas a criação, mas o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas, transformando a vida de milhões de pessoas por meio do empreendedorismo e impactando positivamente o desenvolvimento nacional. O Programa já impactou mais de 800 municípios em todo o Brasil, envolvendo mais de 70 projetos e mais de 300 lideranças participantes.