Palpites Maracanã x Ferroviário , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (26/02)

O jogo entre Maracanã x Ferroviário marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Maracanã que vai buscar a vitória em seus domínios.

Palpite Maracanã x Ferroviário-CE – Copa do Brasil 2025

Maracanã-CE e Ferroviário-CE se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Olímpico Horácio Domingos de Sousa, em Horizonte/CE, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. O confronto será decidido em jogo único: em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.

Análise das Equipes

Maracanã-CE: O fator casa como trunfo

O Maracanã-CE vem se firmando no cenário estadual e nacional, disputando regularmente a Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar de enfrentar um adversário mais tradicional, a equipe aposta no fator casa e no entrosamento do elenco para surpreender.

Nos últimos confrontos pelo Campeonato Cearense, o Maracanã mostrou um futebol competitivo, mas com dificuldades contra times mais estruturados. No entanto, jogando diante de sua torcida, a equipe pode equilibrar a disputa.

Ferroviário-CE: Favorito, mas sem vida fácil

O Ferroviário-CE disputa a Série C do Brasileirão e tem um elenco mais qualificado em relação ao adversário. O Tubarão da Barra tem tradição na Copa do Brasil e chega como favorito, mas sabe que o Maracanã costuma vender caro seus jogos em casa.

A equipe aposta em sua defesa sólida e no ataque eficiente para buscar a classificação. A experiência adquirida na Série C pode ser um diferencial no confronto.

Palpite para Maracanã-CE x Ferroviário-CE

O duelo promete ser equilibrado, já que ambas as equipes se conhecem bem do Campeonato Cearense. O Ferroviário tem um leve favoritismo, mas o Maracanã pode dificultar as ações jogando em casa.

Melhor aposta:

Menos de 2.5 gols – As duas equipes tendem a atuar de forma cautelosa em um jogo eliminatório.

– As duas equipes tendem a atuar de forma cautelosa em um jogo eliminatório. Empate ou Ferroviário-CE (Dupla Chance) – O Tubarão da Barra tem um elenco superior, mas o Maracanã pode arrancar um empate.

Odds das Casas de Apostas

Casa de Apostas 1 (Maracanã) X (Empate) 2 (Ferroviário) Betano 3.00 2.37 2.30 Stake 3.30 2.80 2.50 Bet365 3.00 3.00 2.30 Novibet 2.65 3.15 2.50

Olhando para os números, o Ferroviário-CE tem 35.8% de chances de vencer, enquanto o Maracanã aparece com 32.69%. O empate tem 31.52% de probabilidade, tornando uma aposta no “Menos de 2.5 gols” uma opção interessante.

Quem avança para a próxima fase? O confronto promete emoções!

Jogos de 18 de fevereiro (terça-feira)

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

🕕 Horário: 18h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

União Rondonópolis-MT x Vasco-RJ

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 19 de fevereiro (quarta-feira)

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

🕞 Horário: 15h30

📺 Onde assistir: GE

Santa Cruz-RN x Náutico-PE

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

São Raimundo-RR x Grêmio-RS

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Boavista-RJ x CSA-AL

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: GE

Porto Velho-RO x Cuiabá-MT

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Sergipe-SE x Ceará-CE

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: Prime Video

ASA-AL x Atlético-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 20 de fevereiro (quinta-feira)

Olaria-RJ x ABC-RN

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 25 de fevereiro (terça-feira)

Maranhão-MA x Vitória-BA

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Maringá-PR x Juventude-RS

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Operário-MS x Criciúma-SC

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: Prime Video

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Operário VG-MT x Sport-PE

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 26 de fevereiro (quarta-feira)

FC Cascavel-PR x América-MG

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Águia de Marabá-PA x Fluminense-RJ

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Parnahyba-PI x Confiança-SE

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Grêmio Sampaio-RR x Remo-PA

🕠 Horário: 20h30

📺 Onde assistir: GE

Concórdia-SC x Ponte Preta-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Jogos de 27 de fevereiro (quinta-feira)

Ceilândia-DF x Coritiba-PR

🕖 Horário: 19h00

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Portuguesa-SP x Botafogo-PB

🕢 Horário: 19h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Rio Branco-ES x Novorizontino-SP

🕗 Horário: 20h00

📺 Onde assistir: GE

Sousa-PB x Red Bull Bragantino-SP

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: Prime Video

Inter de Limeira-SP x Vila Nova-GO

🕤 Horário: 21h30

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

A primeira fase da Copa do Brasil 2025 promete muita emoção, com times de diferentes divisões do futebol nacional em busca da classificação. Fique ligado nas transmissões e acompanhe a competição!

Análise de Dados

